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法官易受主觀影響 民間司改會籲兌現司改承諾

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民團1日在立法院門口呼籲民進黨儘速推動陪審制立法。圖中者為民間司改會董事長林永頌。（photo by施凱文/台灣醒報）
民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民團1日在立法院門口呼籲民進黨儘速推動陪審制立法。圖中者為民間司改會董事長林永頌。（photo by施凱文/台灣醒報）

「實施陪審制才有最民主的審議！」民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民團1日在立法院門口舉辦「沒有職業法官也能評議？國內外陪審員現身說法」，呼籲總統蔡英文儘速兌現司法改革承諾，民間司改會董事長林永頌與民眾齊喊，「反對民進黨草率立法，反對蔡總統排除陪審。」

執政黨應推陪審制

民間司改會林永頌董事長表示，臨時會應積極處理國民參與刑事審判法草案，他也感嘆民進黨完全執政後，人民遇到司法不公並沒有不同，不適任法官一樣沒有淘汰、冤獄平反獲得國家賠償也是全民買單。他指出，「蔡英文總統曾質疑人民素質恐不無法公正判決，但如果不相信人民，又為何要推動參審？」

立委陳椒華也到現場靜坐支持，並在臉書上呼籲曾經支持《陪審制》的民進黨立委，「敬請莫忘初衷，支持時代力量的陪審制納入臨時會法案審查！」她說，陪審制是最民主的審議，民主國家行之多年，這是台灣最需要的，也是避免財團、黑道、惡勢力勾結的最佳司法審查機制。

陪審民眾現身說法

曾在美國擔任過3次陪審員的郭重國現身說法表示，美國法官對陪審員會詳細解釋陪審制度的運作，讓人民知道陪審制的重要性。根據統計，95%的陪審團判決是正確的，郭重國說：「美國200多年前就實施陪審制，難到200多年前美國人的教育程度會比我們好嗎？」

郭重國說，法官的經驗有限，可能會有一意孤行的情況發生，「不是學識很高就會判得比較正確。」他認為，從遴選制度挑出的陪審員，來自各個領域並互不相識，看法、教育程度都不同，「12個人要同意一件事情是困難的，必須不斷溝通，能避免掉主觀意識，也比較有同理心，陪審團我覺得是目前最好的制度。」

「司法影響到某些人利益，才會用人民不夠格的理由迴避。」也曾擔任陪審員的蔡麗玲說：「有些簡單的案件也拖很久，影響一個人的前途。」她認為，蔡英文總統應該知道人民對司法很不滿意，陪審制度既然可以適切的彌補司法漏洞就該推行，除非有不可告人的秘密，否則不需要以人民不夠格的理由拒絕陪審制。

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司法改革 民進黨 蔡英文

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