九二共識不應廢 連勝文：我改名周杰倫唱歌一樣好聽？

國民黨2020大選再遭逢重大挫敗，九二共識的兩岸論述被認為是主因之一，黨內青年主張廢除九二共識。國民黨智庫副董連勝文認為，九二共識應作為基礎來衍生新論述，而不是將其取代，也不應該把九二共識擺冷凍櫃。

連勝文認為，九二共識要是以老幹新枝概念，配合新時代與環境，在基礎上做一些改變，比如制定避免兩岸衝突的各種準則，這叫舔共嗎？

連勝文舉例，1992年他120公斤，今天90幾公斤，但他還是連勝文，沒有變成連ＸＸ，基礎還在，只是環境不同，像是年紀大、有小孩、血壓高了，新冠肺炎來了，他要健康一點所以要改變，要有新做法，比如少吃油的東西，少吃點甜食。

連勝文說，國民黨可以在九二共識基礎上有一些新的論述，比如兩岸衝突要避免，中華民國是連結兩岸最重要的臍帶，而不是直接改名，「我改名周杰倫唱歌會一樣好聽嗎？」