九二共識是藍營敗選主因？連勝文：韓國瑜任期問題較大

國民黨2020大選再遭逢重大挫敗，九二共識的兩岸論述被認為是主因之一。國民黨智庫副董連勝文上午接受廣播訪問表示，「這個說法欠缺科學上的根據」，民調顯示民眾2020不支持國民黨總統候選人韓國瑜或國民黨，有非常高的比例，九二共識比例占的非常低。

連勝文說，民調分析之後，國民黨2020大選無法獲得年輕人青睞、支持原因，主要還是「基於韓國瑜任期」的問題，民調顯示有非常高的比例；九二共識因素在民調百分比占比中，僅有個位數。

連勝文表示，國民黨面對失敗時習慣性會把責任推給1、2個人或1、2件事情，他自己2014年之後是有很深刻、切身的感受，一個人要承受整個黨的失敗。

連勝文說，年輕人對九二共識態度是根本不在乎，因為他們根本不喜歡國民黨，幹嘛去了解國民黨主張什麼；年輕人關心的議題非常複雜多元、活潑，不會只有一種面貌或一個議題，也不能用一整件事情或一個東西定義所有年輕人。

連勝文表示，國民黨過去長期沒有在青年這一塊耕耘，沒有重視年輕人對不同議題領域的關心，政黨呈現保守、與年輕人有距離，展現「根本不屑你」態度，那年輕人怎麼會想在乎國民黨，又怎麼會想了解國民黨在講什麼。