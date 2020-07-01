我國兩代表團曾造訪索馬利蘭 就農業、央行業務談合作

非洲國家索馬利蘭傳出將派代表駐台，發展長期關係。我國國際合作發展基金會今年初曾組代表團至索馬利蘭，外交部亞西及非洲司司長及其他負責國際事務的官員去年底也曾組團拜會索馬利蘭中央銀行首長，對方表示希望能和台灣央行建立夥伴關係。

索馬利蘭當地媒體「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）報導，索馬利蘭和台灣已經發展關係一段時間，台灣政府高層派代表團造訪索馬利蘭，索馬利蘭外交部也曾造訪台灣。

當地另一媒體「索馬利蘭標準報」（Somaliland Standard）今年2月報導，國合會組成代表團訪問索馬利蘭數周，就農業、健康和科技發展談更緊密合作，副總統在官邸設宴款待，索馬利蘭農業部部長、外交部次長等政府官員都出席晚宴。

索馬利蘭標準報去年11月報導，包括外交部亞非司司長楊心怡等人組成代表團至索馬利蘭拜會索馬利蘭中央銀行首長，首長向台灣代表團介紹索馬利蘭的社經發展，及索馬利蘭的投資機會，希望能和台灣央行建立緊密夥伴關係。