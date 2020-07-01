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提醒黨團超前布署邊境解封 連勝文三度開砲：沒人鳥我
國民黨智庫與立院黨團互動長期不順，智庫副董連勝文今在接受廣播專訪時再抨擊，日前與黨團、黨籍立委溝通邊境解封議題，提醒要超前布署，因為牽涉防疫措施要不要普篩、廣篩，以及與外國有沒有辦法建立信任機制，但「完全沒有人鳥我」。
連勝文也提到，國民黨主席江啟臣說要恢復黨、智庫與立院黨團的三方平台，就議題研究與決定怎麼做，這個機制過去就有，但「好制度要落實，才能產生紀律與戰鬥力」。
連勝文舉例，邊境解封是重要議題，5月初大家還沒在討論，他剛到智庫1個禮拜開始，就針對這個議題要大家研究，因為他在彭博上看到一篇文章提到，解封邊境與封鎖邊境困難太多。
連勝文說，畢竟台灣是以經濟貿易為主，是對外性經濟體，現在不解封、開放邊境，大家怕餓死；開放邊境大家又怕病死，卡在這裡進退兩難。但連無奈說，與黨團、黨籍立委溝通邊境解封議題，至今「完全沒有人鳥我」。
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