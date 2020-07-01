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不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

陳其邁陣營添文宣戰力 向蘇系借將

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競選團隊持續增添新戰力，明天將公布第二波人事。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競選團隊持續增添新戰力，明天將公布第二波人事。記者劉學聖／攝影

高雄市長補選選情加溫，各陣營也積極網羅人才提升戰鬥力。民進黨參選人陳其邁陣營總幹事趙天麟說，預計明天會再公布一波新人事，新媒體文宣大將是來自立委蘇巧慧團隊的資深幕僚翁世豪，還有一位以組織見長的生力軍加入，將讓外界耳目一新。

趙天麟說，近年選舉生態改變，要陸戰、空戰並進，讓傳統支持者有參與感，也要多一些巧思、創意，讓選舉不那麼政治味，吸引中間選民、年輕選民，進而產生好感與認同。

趙天麟談到，傳統選舉文宣用印刷、郵寄等方式送到選民面前，如今選戰也要數位化，必須更精進、靈活，加入新媒體思維，才能快速反映民意、貼近民心，也獲得民氣。

陳其邁上周已公布一波競總人事，今天發布中山大學前學生會長林尚毅將出任青年部主任暨青年事務發言人，趙表示，重視青年是民進黨的DNA，林尚毅將是陳其邁團隊與青年互動的橋梁，傾聽青年世代聲音。

文宣也是選戰主軸，能為參選人放大優勢，也是掌握話語權的利器。趙天麟透露，行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧陣營有許多新媒體好手，翁世豪就是其一，將借將加入陳其邁團隊，打一場更新鮮、更活潑的選戰。

「不只是選舉攻防，也是做好當家準備！」趙天麟說，新媒體的操作與應用，也是一種團隊風格的表現，透過新媒體蒐集民意也回應民意，選戰結束後，若陳其邁當選市長入主市府，也能更有效率回應民意，讓施政更接地氣。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁陣營總幹事趙天麟說，預計明天會再公布一波新人事，新媒體文宣人才是向立委蘇巧慧團隊借將，還有一位以組織見長的生力軍加入，將讓外界耳目一新。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁陣營總幹事趙天麟說，預計明天會再公布一波新人事，新媒體文宣人才是向立委蘇巧慧團隊借將，還有一位以組織見長的生力軍加入，將讓外界耳目一新。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競選團隊持續增添新戰力，明天將公布第二波人事。本報資料照片
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競選團隊持續增添新戰力，明天將公布第二波人事。本報資料照片

趙天麟 青年 陳其邁

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