影／張博雅：監察院不能廢 否則變怪獸
監察院長被提名人陳菊爭議未歇，監察院長張博雅今天到嘉義市參加升格38周年活動，媒體會後問到最近的院長提名爭議，張博雅說「我不能批評」，接著便快步離去。
不過當媒體追上前問到最近廢除監察院、考試院等議題，張博雅停下腳步說，監察院不能廢，人家（指其他國家）的三權分立，立法單位是上下兩院，不是單一的，如果單一的就變成怪獸，至於監委爭議那是另一回事。
張博雅即將卸任，嘉義市長黃敏惠今天在升格活動致詞時也說，五院當中監察工作很重要，行政部門最擔憂，有一個不夠好的院長，但張博雅從嘉義市長、內政部長做到監察院長，感謝她用過去經驗和公正作法帶到監察院去，讓嘉義市感到很光榮，在卸任之即也祝福她。
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