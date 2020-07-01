影／張博雅：監察院不能廢 否則變怪獸

監察院長被提名人陳菊爭議未歇，監察院長張博雅今天到嘉義市參加升格38周年活動，媒體會後問到最近的院長提名爭議，張博雅說「我不能批評」，接著便快步離去。

不過當媒體追上前問到最近廢除監察院、考試院等議題，張博雅停下腳步說，監察院不能廢，人家（指其他國家）的三權分立，立法單位是上下兩院，不是單一的，如果單一的就變成怪獸，至於監委爭議那是另一回事。