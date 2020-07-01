蔡政府至今拒小明們返台 陸配淚訴：等到好像要憂鬱症

新冠肺炎疫情爆發後，蔡政府關閉對岸人民赴台至今157天，門檻還遠較外籍人士嚴，讓陸配無台籍子女「小明們」被迫與父母分隔兩地。陸配黃太太上午出面淚訴，不知道還要等多久，愈等好像要得憂鬱症，蔡政府能否讓她小孩趕快回來？

黃太太表示，因為大兒子要申請來台居留，1月底全家才回大陸西安辦良民證，沒想到疫情爆發後，台灣封閉不具台籍陸人返台，過海關時大兒子還遭台灣海關人員大吼「大陸人不能入境，誰讓你們回來的？」讓小朋友心靈受創。

2月初聽說可入境再帶大兒子要返台，了朋友卻在大陸就遭擋下，因自己必須回台照顧家庭讓丈夫能安心上班，最後只能將大兒子安置在西安娘家，至此與大兒子分隔兩地至今，講到兒子問「你要把我一個人丟下嗎？」黃太太激動落淚。

陸配家屬王先生說，陸委會主委陳明通所稱小明，是指已有居留權，在台灣家庭生活就學，但尚未取得台灣身份證的兩岸婚姻家庭未成年子女，這些子女要取得身分證，滿12歲要專案居留滿2年，未滿16歲前婚姻子女更要8至10年居留。

王先生表示，這些「小明們」都有居留證，都在等待申請身分證，取得居留權那一刻就選擇台灣生活制度、民主教育理念，而不是不加入台灣籍，但這群未成年子女「小明們」卻因政府政策，從1月27日至今與台灣家庭骨肉分離。

聲援的國民黨文傳會主委王育敏批評，行政院長蘇貞昌宣稱蔡政府推動人權不遺餘力，但實際上禁止「小明們」返台就是道地歧視性行為；連未成年人權益都保護不了，現在總統府還成立國家人權委員會根本是笑話一場。

王育敏認為，民進黨政府如果真重視人權，蔡英文總統應立刻成立專案訂時間表，讓小明盡快回家讓他們團聚；如今蔡政府無情制度，硬生生拆散很多家庭，讓母子被迫分離，「政府太慘酷了」。

王育敏質疑，剛開始疫情嚴峻，政府封鎖邊境不得已，現在疫情趨緩，外籍與商務人士、境外生都能進來台灣，為什麼只有小明不能回來？蔡政府現在都鼓勵國人旅遊消費，卻還不讓小明回來，蔡政府能給國人清楚答案？

王育敏也點名批評，衛福部長陳時中日前說沒有選擇我國國籍就必須自己承擔，不讓小明回台，冷酷無情也沒有反映真實情況，完全沒有基於人權照顧新台灣之子，嚴重失職。