【即時短評】廢除考、監國民黨催油門 民進黨再無藉口

立法院國民黨團佔領主席台，被民進黨團強力排除，不過臨時會的朝野對抗才正要開始。

誠然，國民黨團起先一頭熱，論述不夠完整，集中火力在要求前總統府秘書長陳菊不得擔任監察院長，令訴求偏向陳菊的人格檢驗，有政黨對立大於政策攻防之嫌，難獲藍營支持者以外的共鳴。

不過隨著國民黨團站穩陣腳、強化方向，瞄準廢除考、監院的具體目標，民進黨恐不得再敷衍了事。

支持三權分立、廢除考、監院一直以來都是民進黨的核心倡議，如今國民黨有意擁抱議題，與民進黨形成難得的共識，民進黨可不能無動於衷，表現消極。

儘管民進黨團聲稱相關議題並無急迫性，應該等國會下一會期再來從長計議，但眼下臨時會即將處理的前瞻二期預算案，以及國民參與刑事審判法草案等，嚴格來說也沒有急迫性，議程安排並非鐵板一塊。

更何況，修憲乃是民眾普遍期待之舉，更是被綠營支持者寄予厚望。如今，過往被視為最大阻礙的國民黨已然敞開大門，民進黨再無藉口，必須有所回應，倘若動作慢條斯理，不願在天時、地利、人和皆齊全的情況下盡力為之，啟動修憲討論，以議事程序為由搪塞，恐怕民眾將難以接受。

曾被形容為高牆的國民黨，現拋下繩子，讓民進黨攀越。是否本於初衷、接住繩子，啟動廢除考、監院，大家都在觀望民進黨的態度。