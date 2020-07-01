速提廢考監不讓柯建銘看衰 但國民黨團仍待整合

國民黨大轉彎，跟進廢考監的訴求，卻遭民進黨團總召柯建銘諷刺，不要食言而肥、臨陣逃脫。國民黨團總召林為洲回應，「我們版本都有了，哪裡臨陣脫逃？」最快本周開記者會公布版本。不過由於部分藍委對廢除考監持保留態度，黨中央也有支持者的壓力，因此將不會提出黨版，而是由個別委員提出修憲版本，甚至思考找綠委連署，逼綠委表態。

國民黨團總召林為洲日前說，由吳怡玎、李貴敏提出修憲版本。據了解，吳怡玎版本單純，僅提出修憲廢除考、監兩院，對於廢除考、監兩院後，相關的職掌移轉並未多談。

國民黨立委李貴敏認為，職掌移轉透過修憲，難度較高，修憲廢除考監、再透過修正相關組織法移轉相關職掌，兩階段從五權過度為三權，可行性較高。

李貴敏說，她贊同廢除考試院、監察院兩個「組織」，還可精簡政府人事成本與支出，但兩院職掌的「功能」不能廢除，就像監察院轄下的監察權，有其必要，仍要設法保留。監察權在美國歸屬國會，未來這些職掌要移轉到哪裡，必須要配套。

李貴敏認為，修憲併修法兩階段推動，可行性較高。修憲門檻高，建議僅單純處理廢除考、監兩院組織，至於職掌移轉，可在大家有共識轉移到哪個單位後，透過組織法修正來達成目的。

李貴敏也提到，他反對將監察權移轉給司法院，因近期造成民間團體嚴重反彈的國民法官制度，司法院在馬政府時期研議觀審制，政權一變馬上變成主張參審制，專業性讓人疑慮。

黨團幹部表示，廢除考監茲事體大，黨內意見尚未整合，未有定案；即使有版本，也不一定以黨團名義提出，如何在最不影響保有五權憲法前提下，讓考試權、監察權順利銜接移轉，是黨團考慮方向。