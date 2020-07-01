民進黨啟動修憲小組 思考的不只廢考監

面對在野黨以廢除考、監兩院為由，意在阻擋立法院臨時會進行考、監兩院人事同意權，總統府日前在蔡英文總統要求下籌組廢考、監及相關配套的專責平台，由總統府副秘書長李俊俋負責。據了解，該平台不光是處理廢除考、監兩院修憲議題，而是因應立法院下會期成立的修憲委員會可能觸及的修憲議題。

蔡總統昨天出席公開場合時，對於媒體詢問關於監委提名及廢除考監兩院修憲案等議題時表示，這個修憲的問題確實是民進黨長年主張，廢考監兩院，這個工程其實是蠻浩大，也需要修憲。總統府已經組了一個工作小組，在進行就修憲中必須去考慮很多事情，正在整理當中。

蔡總統所說的工作小組，即是日前媒體報導的專責平台，由總統府與民進黨政策會及智庫，還有民進黨立法院黨團政策小組共同組成。

立法院朝野在今年4月，也就是立法院本屆第一會期時，曾達成共識，將在下會期成立修憲委員會，蔡總統也順勢在今年520就職演說拋出修憲議題，當時僅提到就過去曾有共識的18歲公民權部分，但在國民黨杯葛下屆考、監委員提名，發動廢除考、監兩院修憲案，總統府化被動為主動，日前成立一個修憲的工作小組。

據了解，該工作小組不光是研議廢除考、監兩院及廢除後的相關配套等，也就朝野可能觸及的修憲議題進行討論，因此，在時程上，會是在立法院下會期開議前啟動，目前在幕僚作業階段。