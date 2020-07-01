其他國家別想買瑞德西韋！美國買光未來3個月的產量

英國衛報報導，美國實際上已買光瑞德西韋（Remdesivir）未來三個月的產量，瑞德西韋為證實對抗新冠肺炎唯二有效的藥物之一。

川普政府日前也表明，疫苗一旦問世，準備以高於其他所有國家的價格和策略購買，確保爲美國提供所需的醫療物資。

英國利物浦大學（Liverpool University）訪問研究員希爾（Andrew Hill）表示，「 他們擁有絕大部分瑞德西韋的供應量，沒有留下任何給歐洲」。

瑞德西韋由吉利德製藥公司（Gilead）生產，是第一個美國當局核准對抗新冠肺炎的藥物。跡象顯示，瑞德西韋有助於病患更快從新冠肺炎中康復。瑞德西韋最初提供給全球的14萬劑已使用完畢。川普政府現已購買逾50萬劑，這是吉利德7月全部、8月和9月90%產量。