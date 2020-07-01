三倍券政策亂 國民黨：政府又要罵人民非聰明領券人？

振興三倍券今開放預購，15日起開放郵局實體購買，國民黨今再呼籲，蔡政府應對郵局排購政策預以身分證尾數做好分流措施，對身心障礙與年長者也應有特別措施，不要屆時排買人再大排長龍引發民怨，又要罵人民不是聰明的領券人。

此外，國民黨文傳會主委王育敏也提醒，蔡政府規劃的三倍券抵用形式複雜，像是健身房、餐券不適用，但同屬儲值的台鐵回數票卻可以；水電費不適用，電信、瓦斯與有線電視費用卻有可適用，未來制度上路也恐造成紛爭。

王育敏批評，振興三倍券是有價券，蔡政府目前規劃郵局每2分半鐘完成一人排購做法，是把政府無能的壓力轉嫁給郵局員工；而對身心障礙、弱勢者與年長者排購方式沒有特別規劃，也恐加重郵局負擔，身障與年長者也禁不起這樣折騰。