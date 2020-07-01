索馬利蘭於馬政府時期 給我國90天免簽待遇

民進黨立委王定宇指出，東非索馬利蘭的媒體報導，台灣和該國的深度交往已經進行一段時間，部長級高層的訪問也已經進行。王定宇並強調，如果此項報導為真，「這項外交突破將撼動這個『非洲之角』索馬利蘭！」

事實上，索馬利蘭與台灣的交往並非始於現在。包括路竹會等慈善團體，長期在當地舉行義診，協助改善醫療狀況。甚至官方之間的接觸，也早在2016年蔡政府上任前就已開始：2015年8月10日，我國外交部在第151號新聞稿中就宣布，索馬利蘭給予我國人士免簽證入境的待遇，至多可停留90天。

另外，2009年4月臺灣漁船「穩發161號」在索馬利亞海域遭海盜劫持。當時外交部通知的單位，除了國際海事組織、美國第五艦隊之外，就包括索馬利蘭第一大港柏培拉（Berbera）的港務局。

至於此波我國與索馬利蘭的關係「升溫」，應是來自今年2月底，外交部負責外援的的國合會訪問索馬利蘭，當時並獲得副總統阿巴迪拉曼·胡阿里·法拉赫（Abdirahman Aw Ali Farrah） 的接待。