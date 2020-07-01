戶政日 賴清德表揚103位績優戶政人員

副總統賴清德今上午出席內政部舉辦的「109年全國戶政日慶祝活動」，表揚103位績優人員，內政部長徐國勇致詞時讚許完善的戶籍資料，在這次疫情期間發揮關鍵功能，加速居家檢疫的資料勾稽，有效防堵疫情，並期勉戶政人員持續精進服務，打穩台灣根基。

內政部指出，戶政服務高滿意度向來受民眾肯定，這些都是全體戶政人員努力的成果，今年共表揚績優戶政人員73名、績優戶政志工30名，每位得獎者對戶政工作都有傑出表現與貢獻。

今年獲獎志工最高齡是82歲的高美，擔任台北市南港區户所愛心志工超過25年，協助引導民眾申辦業務，服務總時數超過2850小時，熱心公益屢獲表揚。高雄三民戶所志工曾潤梅，投入戶政志工15年餘，服務總時數高達4396小時。

今年績優戶政機關楷模包括台北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市及新竹市等6個地方政府獲獎。其中，台中市推出「戶政規費收據無紙化」，於雲端查詢下載戶政規費收據，落實減紙減碳；台北市及台中市推出輔助人員辨識系統，導入戶政作業流程，強化人別確認，有效保障民眾權益及提高行政效率。

蔡英文總統也以賀電致賀，期勉戶政同仁精進資通科技應用，優化線上申請服務，完善詳實户籍品質，創新簡政便民措施，攜手同心為國家永續發展榮景貢獻心力。

此外，面對媒體詢問有關港版國安法通過一事，賴清德僅表示「謝謝」即離去，並未回應。