誤稱葉世文是朱立倫的副縣長 顏若芳道歉

總統府提名陳菊為監察院長，爆發藍綠口水戰。民進黨發言人顏若芳昨天稱「前桃園縣副縣長葉世文在朱立倫任內收賄貪瀆被收押。」遭新北市議員葉元之糾出錯誤，指抹黑朱立倫並不能洗白陳菊，「葉世文沒做過朱立倫的副縣長，要護航也做點功課好嗎？不然會被笑。」

顏若芳今天表示，新聞稿把葉世文擔任桃園縣副縣長的時間，錯認為朱立倫擔任桃園縣長時期，基於有錯就該勇於認錯的態度，特向朱立倫致上誠摯歉意。

顏若芳表示，感謝葉元之昨天的指正，經再次仔細查證後，葉世文擔任桃園縣副縣長是在吳志揚縣長任內，若依照國民黨指控陳菊前秘書長貪腐、弊案纏身的標準，原來，國民黨的貪腐團隊，除朱立倫貪腐、弊案纏身外，那吳志揚是不是也算是貪瀆、弊案纏身呢？

顏若芳指出，昨天葉元之雖指正葉世文並非朱立倫擔任桃園縣長任內的副縣長，並沒有否認許志堅是朱立倫擔任新北市長所任用的副市長，依法院判決指出，許志堅自2011年至2014年之間，因任職新北市政府副市長，負責主持都更政務，替都更案護航，並利用親人收賄。許志堅擔任新北市副市長時，葉元之議員也在新北市政府服務，若依照國民黨指控陳菊前秘書長的標準，試問，葉元之議員你是否也是貪腐團隊的一員呢？