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柯文哲新綽號造謠柯、學姊變擦汗姐 網友：怎少蔡壁如
挺綠臉書粉絲專頁「只是堵藍」，除狂打國民黨外，最近也猛批柯文哲，粉專最近就幫柯團隊八名成員取綽號，除柯文哲外，高人氣學姊黃瀞瑩也被取為「擦汗姐」、連徵召參與高雄市長補遠的親民黨議員吳益政也被取綽號為「一中吳」，最近頻發文的柯文哲妻子陳佩琪也被取綽號為「逆時佩」。
2018年9月成立的粉絲專頁「只是堵藍」目前擁有20萬名粉絲追蹤，儘管經歷2018選戰、及2020大選，總統蔡英文以817萬高票順利連任，不過隨著高雄市長補選逼近，粉專除猛打藍營，最近也頻將砲口指向民眾黨及柯文哲，最近粉絲專頁就列出柯團隊及陳佩琪等8人，搭配最近新聞事件爭議，幫8人取綽號，包括「造謠柯(柯文哲)」、「逆時佩(陳佩琪)」、「一中吳(吳益政)」、「擦汗姐(黃瀞瑩)」、「造謠珍（林珍羽）」、「摩鐵張(張益贍)」、「公出董(董德堉)」、「肥皂蔡(蔡宜芳)」
不過粉專幫柯團隊重要成員取新綽號，底下也有網友不滿，怎麼少蔡壁如？
臉書粉專「只是堵藍」連結過去的新聞，包括北農前總經理吳音寧過去被議員質疑任內送洋酒？當時柯文哲在議會表示，很多單位送的禮品送到市長室，在政風處登記後就被分光，很少看到東西，不過隨著議員告發吳音寧一案，北檢調閱資料發現沒有這件事，粉專也將柯文哲取新綽號為「造謠柯」。
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