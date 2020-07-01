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港版國安法通過 蘇貞昌：這是很恐怖的立法

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌(右)今出席「109年稅務節慶祝暨表揚大會」，會前談港版國安法。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌(右)今出席「109年稅務節慶祝暨表揚大會」，會前談港版國安法。記者賴于榛／攝影

大陸全國人大昨通過港版國安法，新華社晚間也發布新聞稿指出，大陸國家主席習近平簽署第49號主席令，並自公布之日起施行。行政院長蘇貞昌今出席「109年稅務節慶祝暨表揚大會」前表示，這法讓大家看到中國的真面目，是很恐怖立法。

蘇貞昌說，一國兩制50年不變完全破功，此法讓不在香港不是港人，只要講話讓港人不喜歡香港或是中國政府，就可以被追訴、被判重刑，自己要呼籲中國不該如此對待香港，也關心港人同胞受到自由民主各方面侵擾。

蘇貞昌向國人呼籲，中國政府露出這樣的真面目，用全世界沒看過的手段，立法管全世界的人，不是在中國、不是香港人都可以被審判追溯，國人往後不是只有到香港要特別小心，避免被中國用嚴刑峻法來對付。

至於哪幾種台灣人特別需要注意的，蘇貞昌則說，港版國安法規定，不是香港人不在香港，只要言行讓香港人憎恨中國政府都可以追溯，這是很可怕的立法，沒看過這樣的。

援港專案辦公室今正式上路，但港人來台是否就是安全。蘇貞昌表示，這個恐怖立法不是只有對香港人而已，不是香港人也會被審判追溯，政府一方面關心香港、關懷港人，給予來台者相當適當的幫忙幫助，國人則要珍惜因為我國有自己的主權，守得住自己安全，更要看清中國的承諾根本不算數，特別要珍惜自己的主權、自由民主、國家完整的主權，才不會像香港人遇到現在這樣的狀況。

香港 港版國安法 蘇貞昌

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