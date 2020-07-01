港版國安法通過 李眉蓁：當選後續推韓國瑜香港村計畫
大陸全國人大常委會通過港版國安法，高雄市長藍綠白陣營參選人紛紛為此表態，國民黨參選人李眉蓁說，中共當局應正視曾對香港人民所許下的「港人治港、高度自治」政治承諾，民進黨與其用靜坐方式，不如呼應國民黨以具體行動關心、支持港澳朋友。
今年3月，高雄巿前市長韓國瑜出席新興區里政業務會報時，拋出「香港村」構想，歡迎香港居民到高雄long stay、置產移居、投資、創業等。韓今年6月遭罷免解職，李眉蓁說，若她當選市長將繼續推動香港村計畫，延續韓市長的香港村政策，招攬全世界的朋友來高雄， 讓高雄更國際化。
李眉蓁今天上午拜票行程在岡山、永安等區，一早到岡山區欣欣市場等地拜票，緊握每雙手爭取支持。
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