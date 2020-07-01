國民黨占議場遭酸無戰力 連勝文：是小嬰兒踏出第一步

蔡英文總統提名的監委名單引發爭議，國民黨發動罷占議場杯葛，卻遭民進黨以人數優勢火速清場，再遭揶揄戰力不足。曾批評藍應不分區立委戰力不足的國民黨智庫副董連勝文上午表示，這是小嬰兒踏出第一步，國民黨也需時間蛻變。

連勝文說，一個小嬰兒從爬行到走第一步都要花幾個月，國民黨要學習做個有戰鬥力政黨可能也需從一個過程慢慢蛻變；若把這次占領議場抗議民進黨多數暴力、一黨獨大、雙重標準當小嬰兒踏出第一步，到長大可跑步、打籃球需一點時間。

連勝文也指出，這次抗議，大部分國民黨立委都很認真，在這樣嚴酷環境下盡最大努力，但戰場很大，時間很長，路遙知馬力，可能還是必須堅持下去，才能最後跟人家拚個輸贏，也希望各界給國民黨更多鞭策與鼓勵。

連勝文批評，國民黨在立法院有優勢時採取息事寧人或大家妥協的作法，民進黨就是用強硬的一黨獨大，用盡我執政優勢去做我想做的事情，也不太管別人幹嘛，這就是霸道、雙重標準，做政治的人應該只有一種標準去檢視所有人。

連勝文說，民進黨揶揄國民黨抗爭做法，這就是典型的雙重標準，現在很多人都叫民進黨雙標黨有他的道理，只有我可以你不行，只有我說了算你說了都不算；台灣社會之所以很多衝突，甚至某種程度沒有進步，就是存在很多雙重標準。