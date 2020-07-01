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陳其邁團隊年輕化 網羅中山大學學生會前會長入青年部
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁競選團隊年輕化，競選總幹事趙天麟在IG貼上一張與一位年輕人的合照，並寫上「高雄人才濟濟，是青年築夢的好所在，狂賀其邁再獲大將一名」。這名年輕人是國立中山大學學生會前會長林尚毅，2018年陳其邁參選第三屆高雄市長選舉時，與中山大學學生響應過「1117 we CARE高雄大汽球遊行」。
據了解，陳其邁為了邀請林尚毅進入團隊，數度與林懇談，林進入陳其邁競選團隊後參與青年部事務，協助陳其邁處理青年關心的議題。
2018年高雄市長選舉期間，「Wecare 高雄」社群發起「Wecare高雄大汽球遊行」，林尚毅與許多中山大學生響應遊行，當時他是中山大學學生會長，擔任活動總召，也代表發表「我在中山We CARE高雄」聲明。
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