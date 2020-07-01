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藍委砸破立院議場玻璃門還噴漆 北市文化局要查
為抗議前總統府祕書長陳菊接任監察院長，立法院國民黨團日前強占立院議場，不僅破壞門鎖，還砸破玻璃門，並在主席台上噴上「監委酬庸、拒絕背書」等字樣。但立院議場是歷史建築，主管機關是北市府，北市文化局昨也發函立法院秘書處，要釐清歷建受損情形，若評估無法修復、傷及古蹟結構，文化局將啟動會勘，並依「文化資產保存法」處以30萬以上200萬元以下罰緩。
立院國民黨團不滿監委人事名單，6月28日下午4時突襲立法院，過程中打破議場大門，還在主席台上噴漆，將座椅從窗外扔出去。針對立院設備被破壞，立法院秘書長林志嘉受訪時曾表示，將錄影蒐證，設備誰破壞就誰賠。
不過，立法院議場2017年被指定為歷史建築，藍委不僅要賠設備，若無法復原，恐還要面臨「文資法」罰緩。時代力量前年為抗議「勞基法」修正案，時力前立委徐永明、黃國昌等人也曾破窗而入占領主席台，北市議員鍾小平當年更大動作帶著北市文化局到場會勘，文化局副局長田瑋表示，後來請立院秘書處先調查，評估沒傷及古蹟本體，時力也自掏腰包把門窗修好，就沒再追究。
立院議場登錄為歷史建築後，遭外力破壞，時力是首例，國民黨則是第二例。田瑋表示，目前也是從新聞上看到歷建受損，昨日已發函立院秘書處，要求秘書處一周內盤點歷建受損情形，若有損壞到不能復原的地步，文化局將辦會勘。
至於開罰與否，田瑋表示，「主要是看能不能恢復，也會考量有沒有涉及故意毀損」，他也提到，除非門窗整座被拆除，或傷及建築物結構，且有故意毀損事實，就會依「文資法」第106條處30萬以上、200萬以下罰緩；若有傷及議場外的古蹟範圍，恐違反「文資法」第103條，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金。
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