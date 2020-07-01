歐盟可入境國家名單不含台灣 外交部：持續溝通
歐盟30日公布7月1日開放邊境後旅客可入境國家名單，首波共14國加上中國大陸，沒有包含台灣；外交部今天表示，將持續與歐方溝通，建議雙方秉持客觀的科學原則，審慎評估解除邊境管制的可行方案，適時、適度並在可管控風險的原則下，進行雙邊旅行入出境安排。
歐盟開放的首波國家包括阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞、烏拉圭；中國大陸列入「有條件」開放，必須對等開放歐盟旅客。
外交部表示，考量歐洲疫情仍未穩定受控，開放邊境存在疫情傳播風險，中央流行疫情指揮中心公布的「低度及中低度疫情風險名單」因此尚未包括歐洲；目前指揮中心仍將歐洲地區的旅遊疫情建議維持在「第三級」（警告），建議國人非必要應避免前往歐洲旅遊。
外交部表示，目前我國對歐洲疫情的評估沒有改變，雖然我方希望歐盟能將台灣列入該開放名單，但由於「互惠」是歐方考慮的重要因素之一，我方不會因為歐方期盼互惠，而影響台灣應有的防疫措施，改變我國既定的逐步解封步驟，讓國人承擔國際疫情的風險。
外交部表示，將持續與歐方溝通，建議雙方秉持客觀的科學原則，審慎評估解除邊境管制的可行方案，適時、適度並在可管控風險的原則下，進行雙邊旅行入出境安排，以有效維護我國人健康。
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