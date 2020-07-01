民眾黨高雄市長補選參選人吳益政：我反對港版國安法

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政今天清晨在臉書發文說，他是自由、民主、法治的實踐者，反對港版國安法，也感嘆，兩岸議題每到選舉，就成為操縱族群的手法造成族群撕裂。

吳益政表示，他堅決、反對中共未經香港人同意就通過香港國安法，理由只有一個，就是這不是現代法治政府應有的國家行為。

吳談到，中國共產黨領導的中國，號稱經濟、軍事大國，卻長期缺乏文明法治精神，根本沒有真正大國該有的思維、最終絕對無法贏得世界的信賴與尊敬。兩岸議題每到選舉，就成為操縱族群的手法造成族群撕裂。

吳益政說，一直默默陪伴、參與兩岸議題。2019年六月就開始聲援香港學生在高雄文化活動中心大門前的靜坐活動，同年9月受邀參與中山大學挺港青年晚會。沒錯、就是其邁兄您參與的那場，我的位子就坐在地球公民基金會李根政老師身旁，是當天最後一位受邀上台的議員。他也說，自己不畏強權、堅持自由、民主、法治，看重「實踐」勝過「說嘴」，因為這個議題不該總在選舉時被有心人用來宣傳跟消費。「自由、民主、法治」是我生活中平常就會去實踐的信念！