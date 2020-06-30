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設置82天就GG 國民黨中央黨部小7販賣機今熄燈
為方便國民黨中央黨部所在的八德大樓消費，統一超商今年4月10日將所屬販賣機進駐八德大樓一樓中山廳前，多元品項供給，一度讓在八德大樓辦公民眾趨之若鶩。但販賣機僅裝設82天，因營運狀況不佳，今天確定宣告熄燈。
八德大樓除國民黨中央黨部外，大樓內還有包含寰宇電視台等多家民營公司進駐，上班日人流具一定規模，再加上大樓距離鄰近商店與餐廳仍有一小段距離，統一超商在今年4月10日正式前往大樓一樓設置專屬販賣機。
統一超商販賣機中除一般販賣機常見的飲料、餅乾外，包含泡麵、御飯糰、布丁、蛋糕、麵包，甚至是糖果、小零嘴等品項多元，讓在大樓內辦公民眾可就近消費「止餓」，一度引發討論，統一超商也隨時更換品項測試人氣。
但歷經82天營運下來，平均每天僅約6百餘元營收，獲利狀況遠不如預期，統一超商今天確定從八德大樓「撤櫃」熄燈，也讓八德大樓恢復兩台飲料販賣機時代，也讓在八德大樓上班民眾感嘆之後選項變少。
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