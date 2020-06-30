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國民黨2016敗選改革跟2020相似 游淑慧：落實最重要
國民黨改革委員會提出兩岸論述建議，黨主席江啟臣7月5日起將巡迴各縣市說明、溝通，整合意見後送9月全代會討論定案。革命實踐研究院副院長游淑慧今在臉書貼文，整理出「九二共識存在的必要性、親中形象的省思」、「核心價值不明」等議題，她說這是2016年敗選後的改革議題，與2020年改革檢討議題很相似，呼籲不要每逢敗選就喊改革，行動和落實才最重要。
游淑慧在臉書PO出資料，臚列「反應不恰當，不夠迅速」、「網路、行銷、宣傳力量頹靡」、「反對國民黨的，不要簡化為都是年輕人」、「網路輿論力量不容小覷」、「九二共識存在的必要性、親中形象的省思」、「核心價值不明」，她表示，別誤會，這些議題不是2020改革檢討的議題，而是2016年敗選後改革座談企畫的議題。
她表示，當年智庫整理了17項問題反思，可是這四年，國民黨似乎被凍結了，同樣的問題仍然存在，只是換不同的人繼續高喊改革。她正在整理舊資料，之前說的「不要每逢敗選就喊改革」，因為行動和落實才是最重要的。
她說，希望國民黨的改革檢討不要像「拜拜求心安」一樣，變成是敗選後的儀式，國民黨只要把以前的改革意見落實，就是改革了。
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