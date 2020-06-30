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考委被提名人拜會立院 時力出考卷、民眾黨拒見

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
考委被提名人今拜會立院各黨團，時力黨團出考卷，民眾黨團則拒見。記者蔡晉宇／攝影
考委被提名人今拜會立院各黨團，時力黨團出考卷，民眾黨團則拒見。記者蔡晉宇／攝影

總統府秘書長蘇嘉全今天率領考試委員被提名人拜會時代力量黨團。時力黨團總召邱顯智表示，時力已給被提名人問卷調查表，內容包含是否贊同廢除考試院、如何避免國考舞弊再度發生，以及事後補救措施等共八題，未來在立法院的審議過程，會針對各提名人的回答來做質詢。

邱顯智說，時力對考委人事同意權的原則就是嚴格審查，倘若未來考試院廢除，也請考委們思考相關職務移轉及回歸等議題。考試院長被提名人黃榮村回應，所有被提名人都會詳實填寫問卷，未來在審查會時，也會針對這幾個問題清楚表達意見。

考委原先也計畫拜訪民眾黨團，但民眾黨團發出聲明表示，因為考監人事案引發諸多爭議，所以婉拒拜會行程。民眾黨團指出，人事案的拜會不是法定程序，但執政黨提名過程嚴重拖延，名單備受各界質疑，比起禮貌性拜會，執政黨更應回歸完善程序作業才是正道。

考試院 民眾黨 時代力量

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