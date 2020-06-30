聽新聞
test
0:00 / 0:00
黨產會引74次分撥會議 婦聯會駁蓄意誤讀倒果為因
針對黨產會在今日大法官言詞辯論庭及新聞稿中，多次以74次分撥會議記錄抹黑民間勞軍捐款的性質，婦聯會駁斥說，74次分撥會議係為處理已經由民間組織（即進出口公會）透過內部會員大會決議認捐，並已開始執行的捐款，由參與各方決定如何分配使用，屬事後分配之工作會議。
婦聯會強調，此由黨產會手中的全套文件可以得知，不應該、也沒有文件不全而解讀錯誤的問題。
至於黨產會主委林峯正特意提出警總為會議參與方，可能引發受黨國威權逼迫的想象，婦聯會表示，該之前就已說明，當年勞軍等工作跨不同軍種，且涉及進入軍方的人員安排、審計監察，需由總部層級主辦。在當時的五總部（陸、海、空、警備、聯勤）中，僅警總合適協調辦理，無需過度解讀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言