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黨產會引74次分撥會議 婦聯會駁蓄意誤讀倒果為因

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

針對黨產會在今日大法官言詞辯論庭及新聞稿中，多次以74次分撥會議記錄抹黑民間勞軍捐款的性質，婦聯會駁斥說，74次分撥會議係為處理已經由民間組織（即進出口公會）透過內部會員大會決議認捐，並已開始執行的捐款，由參與各方決定如何分配使用，屬事後分配之工作會議。

婦聯會強調，此由黨產會手中的全套文件可以得知，不應該、也沒有文件不全而解讀錯誤的問題。

至於黨產會主委林峯正特意提出警總為會議參與方，可能引發受黨國威權逼迫的想象，婦聯會表示，該之前就已說明，當年勞軍等工作跨不同軍種，且涉及進入軍方的人員安排、審計監察，需由總部層級主辦。在當時的五總部（陸、海、空、警備、聯勤）中，僅警總合適協調辦理，無需過度解讀。

黨產會 婦聯會 捐款

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