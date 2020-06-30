快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聲請黨產釋憲第二庭法官 提醒許宗力曾提「良善立法」

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北高等行政法院第二庭、第六庭（更為第七庭）審理婦聯會等黨產訴訟時裁定停止審判，聲請釋憲。圖／本報資料照。
台北高等行政法院第二庭、第六庭（更為第七庭）審理婦聯會等黨產訴訟時裁定停止審判，聲請釋憲。圖／本報資料照。

台北高等行政法院第二庭、第六庭（更為第七庭）審理婦聯會等黨產訴訟時裁定停止審判，聲請釋憲。憲法法庭今進行言詞辯論，第二庭雖避免遭誤解司法不公而不出席，仍以書面向司法院長許宗力呼籲「良善立法」，民主的基礎終究建立在最初的良善法制。

黨產會陸續認定中央及欣裕台兩公司、中華民國婦女聯合會及民族、民權、國家發展基金會為國民黨附隨組織，禁止處分名下不當財產，接著處分限期移轉國有。

中央及欣裕台兩公司、婦聯會及三基金會各別提行政訴訟。台北高等行政法院合議庭認為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文違反憲法保障人民的財產權，有違憲及侵犯司法權之虞，裁定停審、聲請釋憲。

身為聲請人的法官都未出席。第二庭今下午解釋，由於程序特殊性，如法官參與釋憲辯論，等同在個案系屬中，承審法官與被告於法庭外，就個案適用法律進行立場相反的交鋒，為避免予人司法天平的中軸挪移一方的誤解，因此不出席辯論程序。

第二庭指出，黨產條例雖非針對違憲政黨的解散相關事宜，但因其是由行政院所設專責機關的黨產會，負責執行政黨財產調査及處理，若因黨產會解釋適用黨產條例的結果，實際上影響政黨發展與存立，則實質上與憲法保留有關。

黨產會正副主任委員、委員的任命，違反體系正義的要求，牴觸憲法上的平等原則；且黨產條例設置黨產會以聽證程序，取代法院以司法程序判斷決定財產權變動，不僅非功能適當的機關，且已侵犯司法權核心，有違權力分立原則，及正當法律程序原則。

此外，黨產條例規範對象具有針對性，立法裁量所執，實不足以支持該法律捨其他政黨，獨獨對於特定政黨所形成差別待遇，與其立法目的具有實質關連，而得認符合平等原則。

黨產條例第4條第2款規定有關附隨組織的認定，其要件過於疏漏，容易失出失入，擴大恣意空間，且法律意義無法預先知悉以供遵循，不符法律明確性原則，也流於恣意而違反平等原則，立法裁量無以建立目的與手段間的正當性，難謂合於比例原則。

第二庭表示，探求真相、回復權利、填補損害，絕對是歷經政權體制由日治、訓政到憲政的台灣，在尋求安定、進步過程的必要步驟。整部黨產條例共計34條，要處理時間久遠、關係人不明、為數可觀的黨產，著實辛苦了！最後，呼應許宗力曾經為文提出「良善立法」的概念，民主的基礎終究建立在最初的良善法制。

黨產會 司法院 釋憲

延伸閱讀

國民黨重申黨產願捐公益 再籲黨產會實質協商

黨產條例釋憲辯論庭 聲請法官未到庭

聯合筆記／總統提名大亂象

聯合報黑白集╱「許宗力們」能無愧乎？

相關新聞

黨產會引74次分撥會議 婦聯會駁蓄意誤讀倒果為因

針對黨產會在今日大法官言詞辯論庭及新聞稿中，多次以74次分撥會議記錄抹黑民間勞軍捐款的性質，婦聯會駁斥說，74次分撥會議...

聲請黨產釋憲第二庭法官 提醒許宗力曾提「良善立法」

台北高等行政法院第二庭、第六庭（更為第七庭）審理婦聯會等黨產訴訟時裁定停止審判，聲請釋憲。憲法法庭今進行言詞辯論，第二庭...

民進黨「哏圖治國」？公部門臉書的倫理責任

用迷因圖宣導政府政策或是澄清錯誤資訊是個好方法嗎？有人認為政府機關推行任何公共政策都該有完整的說明，由於迷因圖重點是在有趣或有點「KUSO」，原本就沒辦法承載太多文字，再加上還要能引起轉發的趣味性，如果文字說明篇幅有限，反而會造成誤會而沒有達到澄清效果。

中投、欣裕台 質疑大法官未樹立主動迴避慣例及典範

大法官針對黨產條例釋憲今天舉行憲法法庭言詞辯論，中投和欣裕台公司會後質疑，大法官未能樹立主動迴避之慣例及典範，人民對於憲...

國民黨重申黨產願捐公益 再籲黨產會實質協商

大法官今天針對黨產條例是否違憲一事召開憲法言詞辯論庭，國民黨會後發布新聞稿，質疑此次釋憲在程序上有諸多不正義之處，期許大...

婦聯會：新集權體制下 還有「強而有力的在野黨」嗎？

大法官今天針對黨產條例釋憲案開言詞辯論庭，針對黨產會主張，所謂大法官「具體法規審查」應否限縮範圍，婦聯會表示，本案實涉及...

藍批陳菊德不配位 民進黨：馬提名王建煊就比較配嗎？

立法院臨時會即將通過監察院長陳菊等監委人事案，遭國民黨強烈抗議，今天國民黨舉行記者會，質疑陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊...

蔡總統提名比馬好 馬辦：睜眼說瞎話功力無人能及

針對蔡英文總統今天受訪時表示，她提的監名單絕對比前總統馬英九所提的來得好、更有進步性，馬英九辦公室表示，馬前總統就是好好...

港版國安法通過 賴清德：「我要強烈譴責！」

中國人大常委會今天全票通過港版國安法，副總統賴清德透過臉書表示，中國人大常委會踐踏民主潮流、摧毀「港人治港、高度自治」的...

民團批民進黨沒誠信 在野推陪審、執政選參審

陪審參審一併試行推動大聯盟，今天持續在立法院外靜坐抗議，聯盟指出，民進黨在野時推行陪審，如今執政卻推參審、反對兩制並行，...

賴清德訪肉品觀光工廠 期待生鮮豬肉外銷

副總統賴清德今天前往位於台南市的黑橋牌食品觀光工廠參訪時表示，台灣自口蹄疫區除名後，黑橋牌的豬肉製品馬上就銷售到日本，希...

考委提名人拜會立院 在野黨婉拒 蘇嘉全：續爭取支持

立法院臨時會即將處理考、監院人事同意權案，總統府秘書長蘇嘉全今率考試院委員被提名人至立法院拜會。對於國民黨團和民眾黨團皆...

熱門新聞

可怕！中國再出現新型流感病毒 由豬傳人恐大爆發

賴品妤與藍委拉扯畫面被推爆 網友：她到底在想啥？

蔡總統提名比馬好 馬辦：睜眼說瞎話功力無人能及

影／遭批吃相難看 蔡英文嗆：絕對比馬英九的名單好

看國民黨占立院 趙少康譙：這是什麼抗爭？笑掉我大牙

綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。