聲請黨產釋憲第二庭法官 提醒許宗力曾提「良善立法」

台北高等行政法院第二庭、第六庭（更為第七庭）審理婦聯會等黨產訴訟時裁定停止審判，聲請釋憲。憲法法庭今進行言詞辯論，第二庭雖避免遭誤解司法不公而不出席，仍以書面向司法院長許宗力呼籲「良善立法」，民主的基礎終究建立在最初的良善法制。

黨產會陸續認定中央及欣裕台兩公司、中華民國婦女聯合會及民族、民權、國家發展基金會為國民黨附隨組織，禁止處分名下不當財產，接著處分限期移轉國有。

中央及欣裕台兩公司、婦聯會及三基金會各別提行政訴訟。台北高等行政法院合議庭認為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文違反憲法保障人民的財產權，有違憲及侵犯司法權之虞，裁定停審、聲請釋憲。

身為聲請人的法官都未出席。第二庭今下午解釋，由於程序特殊性，如法官參與釋憲辯論，等同在個案系屬中，承審法官與被告於法庭外，就個案適用法律進行立場相反的交鋒，為避免予人司法天平的中軸挪移一方的誤解，因此不出席辯論程序。

第二庭指出，黨產條例雖非針對違憲政黨的解散相關事宜，但因其是由行政院所設專責機關的黨產會，負責執行政黨財產調査及處理，若因黨產會解釋適用黨產條例的結果，實際上影響政黨發展與存立，則實質上與憲法保留有關。

黨產會正副主任委員、委員的任命，違反體系正義的要求，牴觸憲法上的平等原則；且黨產條例設置黨產會以聽證程序，取代法院以司法程序判斷決定財產權變動，不僅非功能適當的機關，且已侵犯司法權核心，有違權力分立原則，及正當法律程序原則。

此外，黨產條例規範對象具有針對性，立法裁量所執，實不足以支持該法律捨其他政黨，獨獨對於特定政黨所形成差別待遇，與其立法目的具有實質關連，而得認符合平等原則。

黨產條例第4條第2款規定有關附隨組織的認定，其要件過於疏漏，容易失出失入，擴大恣意空間，且法律意義無法預先知悉以供遵循，不符法律明確性原則，也流於恣意而違反平等原則，立法裁量無以建立目的與手段間的正當性，難謂合於比例原則。

第二庭表示，探求真相、回復權利、填補損害，絕對是歷經政權體制由日治、訓政到憲政的台灣，在尋求安定、進步過程的必要步驟。整部黨產條例共計34條，要處理時間久遠、關係人不明、為數可觀的黨產，著實辛苦了！最後，呼應許宗力曾經為文提出「良善立法」的概念，民主的基礎終究建立在最初的良善法制。