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中投、欣裕台 質疑大法官未樹立主動迴避慣例及典範

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

大法官針對黨產條例釋憲今天舉行憲法法庭言詞辯論，中投和欣裕台公司會後質疑，大法官未能樹立主動迴避之慣例及典範，人民對於憲法所應保障人民之訴訟權利，只能寄望典型在夙昔？

中投表示，言詞辯論程序攸關當事人之權益甚鉅，惟司法院竟僅准中投公司、欣裕台公司及國民黨「共用1聲請解釋案之陳述時間」(13分鐘)，中投公司、欣裕台公司及國民黨屬不同法人主體，對於原因案件之利害關係、所適用黨產條例之條文各不相同，此舉形同剝奪當事人參與程序行言詞辯論之權利，作為憲法賦予保障人民訴訟權利之最高司法機關，這種處置令人遺憾。

中投指出，本次釋憲案中投公司、欣裕台公司依法針對曾就政黨擁有財產、出資成立事業因附隨組織之違憲認定，經營受限制且公司受損害等爭點表達立場，兩公司也提出各項明確事證質疑因幾位大法官過去所作所為，對本釋憲案已存有偏頗見解或立場之許宗力大法官、蔡宗珍聲請其等迴避。

中投指出，惟大法官竟以中投公司及欣裕台公司非本次釋憲案之當事人、縱大法官曾表示法律見解難謂足認將為不公平解釋之虞等理由，率爾決議駁回中投公司、欣裕台公司之聲請，也確有不當。

中投表示，相較前司法院長翁岳生大法官於司法院大法官受理「三一九槍擊事件真相特別調查委員會條例」聲請釋憲案（即釋字第585號解釋）時，即以其雖未就該案審查標的違憲與否表達意見，然曾以院長個人名義致函時任立法院長為由，即主動請求迴避參與該案審查，樹立大法官主動迴避之慣例及典範，人民應都非常期待。難道我們對於憲法所應保障人民之訴訟權利，只能寄望典型在夙昔？

中投及欣裕台公司認為，衡諸整部「黨產條例」，絕大多數法律專家都有相當一致認為，其中至少「個案針對性立法」、「否定時效制度」、「倒置舉證責任」、「違反權力分立」、「規範手段不當」、「違反法律明確性」等都有重大違憲事由，才會令公法法院的台北高等行政法院諸庭法官紛紛聲請釋憲。

中投表示，由於大法官是法律違憲的守門員，人民不能容忍民主的基礎再遭惡害法制破壞。期盼人民共同監督身為法律界最崇高地位之大法官們能不忘捍衛民主法治初衷，速解釋宣告「黨產條例」違憲，以維護憲法尊嚴，並保障政黨公平競爭與民主政治健全發展。

大法官 司法院

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