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國民黨重申黨產願捐公益 再籲黨產會實質協商
大法官今天針對黨產條例是否違憲一事召開憲法言詞辯論庭，國民黨會後發布新聞稿，質疑此次釋憲在程序上有諸多不正義之處，期許大法官作為憲法之守護者，應以高度標準自我規範，以避免爭議，並期盼大法官們能不忘捍衛民主法治之初衷，做出「黨產條例違憲」之解釋，以維護憲法尊嚴，從而落實保障政黨公平競爭及民主政治之健全發展。
國民黨最後強調，該黨仍遵循19全大會決議的「黨產歸零」宗旨（扣除負債、保留必要之辦公室），願意將黨產捐作公益，以早日平息相關的爭議，也呼籲黨產會儘速和國民黨進行實質協商。
國民黨指出此次釋憲在程序上有三大不合理之處，包括：
1. 言詞辯論陳述時間大法官給行政機關（黨產會）20分鐘，國民黨、中投及欣裕台公司卻是3個人共用10分鐘，等於每個人發言時間只有短短3分多鐘，如何充分表達意見?最後陳述意見時間大法官也給黨產會10分鐘，而國民黨、中投及欣裕台公司也僅為共用5分鐘，時間配置上顯不合理。
2. 許宗力院長、許志雄大法官以及蔡宗珍大法官，都曾經受法務部委託參與黨產條例草案的立法程序，另黃瑞明大法官的夫人就是民進黨前立委尤美女，任內積極從事黨產條例立法工作，依據過去翁岳生、城仲模及彭鳳至等大法官迴避的先例，這些大法官也應該迴避。
3. 今日言詞辯論庭所安排之鑑定人，4位鑑定人當中有3位鑑定人觀其過往言論已明顯有所偏頗，立場皆與黨產會相同，顯然司法院在找尋鑑定人的時候立場也不夠公正。
國民黨表示，以上應迴避部分或時間分配不公平之主張，於憲法法庭言詞辯論時，均未獲大法官正面回應。
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