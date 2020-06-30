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藍批陳菊德不配位 民進黨：馬提名王建煊就比較配嗎？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳。圖／聯合報系資料照
民進黨發言人顏若芳。圖／聯合報系資料照

立法院臨時會即將通過監察院陳菊等監委人事案，遭國民黨強烈抗議，今天國民黨舉行記者會，質疑陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊貪腐案件層出不窮，不僅遭監察院彈劾、糾正，也遭司法機關起訴、判刑，這樣的首長有資格擔任監察院院長嗎？民進黨稍早發聲明強調陳菊從未被彈劾，反批國民黨不實抹黑，也指前總統馬英九提名的王建煊行為脫軌，有比較配嗎？

民進黨發言人顏若芳表示，國民黨昨天霸占立院議場不成後，今天又繼續以含沙射影的方式抹黑陳菊，陳菊個人除了政治黑牢六年，從未被司法判刑，更從未被彈劾，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查，國民黨這樣斷章取義做不實渲染，不但無助於政治文化的進步，更凸顯想掩飾自身政黨改革受阻，內部路線分歧，核心理念模糊不清的事實。

顏若芳表示，提醒國民黨，慶富案是馬英九時代的弊案，事實上，高雄市政府並沒有人被起訴，若按照國民黨硬要牽拖的邏輯來看，朱立倫不論是在桃園縣長任內的副縣長葉世文，還是新北市長時期的副市長許志堅，都因收賄貪瀆被收押，且遭監察院彈劾，朱立倫是不是也算是貪瀆、弊案纏身呢？朱立倫竟還有資格代表國民黨參選總統？

顏若芳表示，陳菊不論是在台灣民主運動發展上，積極參與台灣重要的人權與民主轉型工作，在台灣民主開放後，在地方治理的表現上，高雄市政成績多獲肯定，推動高雄市政大步向前。像是成功舉辦高雄世運，提升城市光榮感，讓世界看見高雄，看見台灣。

顏若芳也說，陳菊完成縣市合併歷史任務，大幅提升城市建設，包括提升防洪治水、推動鐵路地下化、開闢亞洲新灣區、擴大駁二藝文特區發展並興辦眾多藝文活動、開闢和發產業園區等產業聚落等，更進一步帶動高雄城市與產業轉型，任內市民滿意度極高，各項市政評鑑也名列前茅，可說是台灣地方治理的典範。陳菊即使已卸任，根據媒體民調，其擔任市長時的滿意度依然超過六成，如此深獲肯定的表現，絕對是擔任監察院長的最佳人選。

顏若芳說，相較之下，國民黨馬英九前總統提名的新黨籍監察院長王建煊，在擔任院長期間，不但多次脫軌行為，像是上班時間在監院禮堂幫友人證婚，支使工友布置場地、在辦公室談新書，比手畫腳大談性愛等，還屢次失言批評多元成家議題只是「部分民眾趕時髦，以人權為由，提出同性也能在一起的訴求」、更說大學生打工是賤賣人生的黃金時間，實在是笨死等，甚至王還是監察史上第一位被監委發表聯合聲明譴責的院長。國民黨批陳菊德不配位，那馬英九提名的王建煊就比較配嗎？

國民黨 陳菊 監察院

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