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蔡總統提名比馬好 馬辦：睜眼說瞎話功力無人能及

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
蔡英文總統今天受訪時表示，她提的監名單絕對比前總統馬英九所提的來得好、更有進步性，對此馬英九辦公室也做出回應。報系資料照／記者杜建重攝影
蔡英文總統今天受訪時表示，她提的監名單絕對比前總統馬英九所提的來得好、更有進步性，對此馬英九辦公室也做出回應。報系資料照／記者杜建重攝影

針對蔡英文總統今天受訪時表示，她提的監院名單絕對比前總統馬英九所提的來得好、更有進步性，馬英九辦公室表示，馬前總統就是好好看過名單，才對蔡總統酬庸式的提名感到驚愕，請蔡總統三思；若還是覺得這份「大倒退」名單，是一份「不錯的名單」，表示蔡總統用人標準就是如此，與望治心切的民意落差太大

馬前總統辦公室表示，蔡總統提名的人選幾乎個個政黨色彩濃厚。以院長提名人陳菊來說，既是總統心腹幕僚長，也是民進黨派系要角，在高雄市長任內，市府遭監院立案調查件數高達58件，已糾正達30件，還有些尚未結案。若陳菊當監察院長，這些案子還查得下去嗎？有這麼大的利益衝突，陳菊還可以不主動迴避嗎？

馬辦表示，縱觀其他監委被提名人，多數與綠營關係密切，甚至有案在身，國人能期待他們獨立行使監察權，摘奸發伏、整飭官箴嗎？馬前總統就是好好看過名單，才對蔡總統酬庸式的提名感到驚愕，請蔡總統三思。

馬指出，馬前總統任內兩次提名的監察院長人選王建煊與張博雅，皆非國民黨籍，監委也多為無政黨色彩人士。反觀蔡總統上任後，從第五屆監委補提名，到此次第六屆監委提名，皆是以黨派利益、擴張權力為考量，把監察委員當作她的「內閣閣員」，即使損害監察院超黨派、獨立憲政機關的定位，也在所不惜。

馬辦表示，沒有比較，就沒有傷害。外界就是經過比較，才發現蔡總統提的人選是如此不堪。請蔡總統不要自欺欺人、自我感覺良好，好好看看自己提的名單。若還是覺得這份「大倒退」名單，是一份「不錯的名單」，表示蔡總統用人標準就是如此，與望治心切的民意落差太大；民進黨睜眼說瞎話的功力，確實在政壇中無人能及。難怪外界認為，民進黨完全執政，完全鴨霸。

民進黨 陳菊 監察院 馬英九 蔡英文

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