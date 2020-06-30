快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團批民進黨沒誠信 在野推陪審、執政選參審

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導
陪審參審一併試行推動大聯盟，今天在立院外持續抗議。記者蕭雅娟 / 翻攝
陪審參審一併試行推動大聯盟，今天在立院外持續抗議。記者蕭雅娟 / 翻攝

陪審參審一併試行推動大聯盟，今天持續在立法院外靜坐抗議，聯盟指出，民進黨在野時推行陪審，如今執政卻推參審、反對兩制並行，欠缺誠信。今日並由美國律師分享陪審團審判經驗，認為台灣司法改革，要改就得抓住陪審制精神。

聯盟現場提出證據指出，民進黨政府在野時，對外表示支持陪審，黨綱也是推陪審，甚至還簽名連署，如今執政，卻排除陪審，根本沒誠信。眾人現場呼口號「反對民進黨草率立法，反對蔡總統排除陪審」。

美國訴訟律師王緯華，今天分享三個陪審制好處。第一，沒進過法院的陪審員，透過經驗法則，可以去除法官在「系統性養成歧視」。第二，陪審制是自主更新的制度，具有不確定性，會讓司法制度越來越好。第三，在美國，國家花錢讓陪審員住旅館，就是為了避免心證受到汙染，防火牆很重要，但反觀台灣，三個法官六個陪審員的參審制，會汙染陪審員的心證，如在模擬法庭上，法官對於無罪推定的法理就講錯了。

王在美國打過20多場陪審案件，他最怕的是「法官、檢察官講出不該講的話」，影響了陪審員，程序只能重新來過。他認為，在台灣，要就堅持不要改革;要改革，就抓出陪審重要的精神。

前國防部長蔡明憲部長，今日場聲援，他指出，台灣有7成民意支持陪審，為何民進黨政府改變呢？他說，曾被告多次，法院的法官僅20、30歲，問案欠卻社會經驗，透過陪審員能夠補助法官社會經驗不足，也能排除受到政治干涉，陪審制還能減少法官貪汙收賄。

國民黨團總召林為洲表示，台灣司法制度最重大的變革，不應該在臨時會處理，臨時會只處理緊急重大法案，如紓困、防疫，沒有委員會，如同沒收在野黨的聲音及討論。

林為洲說，希望在正常會期處理，能有委員會、公聽會，讓外界參與，但民進黨堅持在臨時會處理，甚至排除三個在野黨提出的陪審制，或者兩制並行，民進黨只想通過參審制。國民黨李貴敏召委說，「司法改革沒有政治，只有對錯」，司法改革有任何錯誤，危害的是台灣所有的人民，臨時會絕對不能通過參審制。

司法改革 民進黨 林為洲

延伸閱讀

陪審大聯盟靜坐第二天 批民進黨欠缺誠信

司改團體呼籲臨時會不該處理國民參審草案

「恐龍判決」有解？ 人民有望參與審判 國民法官真能改革3大司法弊病？

臨會審參審法 民團靜坐批太草率

相關新聞

蔡總統提名比馬好 馬辦：睜眼說瞎話功力無人能及

針對蔡英文總統今天受訪時表示，她提的監名單絕對比前總統馬英九所提的來得好、更有進步性，馬英九辦公室表示，馬前總統就是好好...

婦聯會：新集權體制下 還有「強而有力的在野黨」嗎

大法官今天針對黨產條例釋憲案開言詞辯論庭，針對黨產會主張，所謂大法官「具體法規審查」應否限縮範圍，婦聯會表示，本案實涉及...

藍批陳菊德不配位 民進黨：馬提名王建煊就比較配嗎？

立法院臨時會即將通過監察院長陳菊等監委人事案，遭國民黨強烈抗議，今天國民黨舉行記者會，質疑陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊...

港版國安法通過 賴清德：「我要強烈譴責！」

中國人大常委會今天全票通過港版國安法，副總統賴清德透過臉書表示，中國人大常委會踐踏民主潮流、摧毀「港人治港、高度自治」的...

民團批民進黨沒誠信 在野推陪審、執政選參審

陪審參審一併試行推動大聯盟，今天持續在立法院外靜坐抗議，聯盟指出，民進黨在野時推行陪審，如今執政卻推參審、反對兩制並行，...

賴清德訪肉品觀光工廠 期待生鮮豬肉外銷

副總統賴清德今天前往位於台南市的黑橋牌食品觀光工廠參訪時表示，台灣自口蹄疫區除名後，黑橋牌的豬肉製品馬上就銷售到日本，希...

考委提名人拜會立院 在野黨婉拒 蘇嘉全：續爭取支持

立法院臨時會即將處理考、監院人事同意權案，總統府秘書長蘇嘉全今率考試院委員被提名人至立法院拜會。對於國民黨團和民眾黨團皆...

議員批遇中共問題就PASS 侯友宜：自己格局只能拚市政

中共全國人大常委會今上午以162票全票通過港區國安法，民進黨新北市議員李坤城今在議會質時，詢問侯友宜針對香港以及中國軍及...

中國爆新型豬流感 農委會：要確認跟H1N1差異多大

中國研究人員發現一種新型豬流感，被稱為「G4 EA H1N1」，研判從2009年大流行的H1N1病毒株基因演變而來，農委...

回應江啟臣批缺電承諾 蔡總統：不知道評論根據在哪？

台中火力發電廠二號機重啟，國民黨主席江啟臣批評這是打臉蔡英文總統「不缺電」的承諾，蔡總統上午回應表示，「我不知道國民黨主...

港版國安法 蔡總統：中國無法履行承諾 「非常失望」

中國全國人大常委會上午全票通過「港區國安法草案」，蔡英文總統表示，中國曾經承諾香港五十年不變，國安法的通過，讓人看到中國...

吳益政左攻藍靠韓團隊 右批綠別只賣萌

高雄市長補選民眾黨參選人吳益政今天參加「台灣眷村文化園區—轉角壹貳壹開幕活動」，媒體問及對李眉蓁競選團隊被視為「韓團隊」...

熱門新聞

可怕！中國再出現新型流感病毒 由豬傳人恐大爆發

賴品妤與藍委拉扯畫面被推爆 網友：她到底在想啥？

競總團隊到位！謝龍介出任李眉蓁陣營發言人

看國民黨占立院 趙少康譙：這是什麼抗爭？笑掉我大牙

影／遭批吃相難看 蔡英文嗆：絕對比馬英九的名單好

綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。