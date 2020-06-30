民團批民進黨沒誠信 在野推陪審、執政選參審

陪審參審一併試行推動大聯盟，今天持續在立法院外靜坐抗議，聯盟指出，民進黨在野時推行陪審，如今執政卻推參審、反對兩制並行，欠缺誠信。今日並由美國律師分享陪審團審判經驗，認為台灣司法改革，要改就得抓住陪審制精神。

聯盟現場提出證據指出，民進黨政府在野時，對外表示支持陪審，黨綱也是推陪審，甚至還簽名連署，如今執政，卻排除陪審，根本沒誠信。眾人現場呼口號「反對民進黨草率立法，反對蔡總統排除陪審」。

美國訴訟律師王緯華，今天分享三個陪審制好處。第一，沒進過法院的陪審員，透過經驗法則，可以去除法官在「系統性養成歧視」。第二，陪審制是自主更新的制度，具有不確定性，會讓司法制度越來越好。第三，在美國，國家花錢讓陪審員住旅館，就是為了避免心證受到汙染，防火牆很重要，但反觀台灣，三個法官六個陪審員的參審制，會汙染陪審員的心證，如在模擬法庭上，法官對於無罪推定的法理就講錯了。

王在美國打過20多場陪審案件，他最怕的是「法官、檢察官講出不該講的話」，影響了陪審員，程序只能重新來過。他認為，在台灣，要就堅持不要改革;要改革，就抓出陪審重要的精神。

前國防部長蔡明憲部長，今日場聲援，他指出，台灣有7成民意支持陪審，為何民進黨政府改變呢？他說，曾被告多次，法院的法官僅20、30歲，問案欠卻社會經驗，透過陪審員能夠補助法官社會經驗不足，也能排除受到政治干涉，陪審制還能減少法官貪汙收賄。

國民黨團總召林為洲表示，台灣司法制度最重大的變革，不應該在臨時會處理，臨時會只處理緊急重大法案，如紓困、防疫，沒有委員會，如同沒收在野黨的聲音及討論。

林為洲說，希望在正常會期處理，能有委員會、公聽會，讓外界參與，但民進黨堅持在臨時會處理，甚至排除三個在野黨提出的陪審制，或者兩制並行，民進黨只想通過參審制。國民黨李貴敏召委說，「司法改革沒有政治，只有對錯」，司法改革有任何錯誤，危害的是台灣所有的人民，臨時會絕對不能通過參審制。