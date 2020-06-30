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考委提名人拜會立院 在野黨婉拒 蘇嘉全：續爭取支持

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
記者蔡佩芳／攝影
記者蔡佩芳／攝影

立法院臨時會即將處理考、監院人事同意權案，總統府秘書長蘇嘉全今率考試院委員被提名人至立法院拜會。對於國民黨團和民眾黨團皆拒絕拜會，蘇嘉全表示，尊重他們的決定，後續會繼續爭取他們的支持。

立法院昨表決通過，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，再依民進黨團提案，預計7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

蘇嘉全今下午領考試院被提名人，先拜會立法院長游錫堃。針對部分在野黨拒絕接受拜會，蘇嘉全表示，總統依照憲法所賦予的權力與責任，提名考試院委員、監察院委員，也依憲法的規定在，在時間之內提請立法院來行使同意權，至於國民黨團和民眾黨團不願接受拜會，會尊重他們的決定，後續會繼續爭取他們的支持。

面對立法院的阻力，蘇嘉全說，他也在立法院待過十幾年，立法院是一個講理的地方，每一個程序都有其規定，大家都能夠依照整個議事的規則來處理，在過去也有案例是監委沒有通過。當然是希望總統提名的每一個人都能夠通過，但是如果立法院認為有哪一個不合適，也會接受立法院的決定。

蘇嘉全指出，未來也會帶監委被提名人至立法院拜會，由於臨時會時間緊迫，會盡快詢問各黨團的時間來做安排。

立法院 蘇嘉全 考試院

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