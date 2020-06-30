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議員批遇中共問題就PASS 侯友宜：自己格局只能拚市政

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
民進黨新北市議員李坤城認為侯遇共產黨的問題就「PASS」，新北市長侯友宜則說，他英文比較不好，PASS是什麼意思。記者王敏旭／攝影
民進黨新北市議員李坤城認為侯遇共產黨的問題就「PASS」，新北市長侯友宜則說，他英文比較不好，PASS是什麼意思。記者王敏旭／攝影

中共全國人大常委會今上午以162票全票通過港區國安法，民進黨新北市議員李坤城今在議會質時，詢問侯友宜針對香港以及中國軍及繞台問題，不過侯都以與市政無關回答，李認為侯遇共產黨的問題就「PASS」，侯友宜則說，他英文比較不好，PASS是什麼意思。

李坤城表示，侯友宜講話可以影響國民黨，中共全國人大常委會趕在香港回歸23周年之前，通過港版國安法，等於香港一國兩制沒有了，現在變成一國一制，中國共產黨的話可以相信嗎？

侯友宜則說，感謝議員憂國憂民，他現在是新北市長，自己格局還不夠只能拚新北市政，光是在議會面對議員質詢的問題，準備就來不及了，哪還去看那些議題，他會快把市政做好，不過議員都提醒他這個，而不是提醒市政。

李坤城指出，侯友宜是朱立倫、江啟臣「皮皮挫（台語）」的政治人物，必須針對時事議題還是要表達意見，不然人家會說侯友宜不敢對中國共產黨有任何譴責，遇到共產黨這題就跳過去、就PASS。

侯友宜說，這跟市政無關，這是國家大事，他做他的市政，PASS是什麼意思，他英文比較不好，有時候聽不懂。但他在這塊土地長大，追求民主、自由、人權是大家普世價值，把這些顧好就好。

李坤城追問，6月中國軍機繞台10次，軍機繞台威脅新北市民安全，身為市長要有態度，侯友宜是大格局，新聞局也有提供相關輿情，必須要表態、譴責軍機繞台。

侯友宜說，他不知道軍機繞了10次，軍機是哪個軍機，但謝謝議員提醒，非關市政新聞局都不會跟他說，他會去查是哪一國軍機，也請議員私底下再跟他指導，現在是市政質詢時間。

侯友宜 港版國安法

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