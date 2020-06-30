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中國爆新型豬流感 農委會：要確認跟H1N1差異多大

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中國發現一種新型豬流感「G4 EA H1N1」。本報資料照片
中國發現一種新型豬流感「G4 EA H1N1」。本報資料照片

中國研究人員發現一種新型豬流感，被稱為「G4 EA H1N1」，研判從2009年大流行的H1N1病毒株基因演變而來，農委會表示，目前尚未從世界動物衛生組織（OIE）獲取相關資訊，將會加強檢測樣品，並確認G4跟H1N1到底差異多大。

美國「國家科學院學報」（PNAS）刊登研究指出，中國發現新型豬流感，一旦突變，可能人傳人，甚至引發全球大流行。BBC報導，此種豬流感名為G4，帶有「會高度適應以感染人類的一切重要特徵」。不過，我國疾管署今天表示，目前沒有傳人的直接證據。

農委會副主委黃金城今天表示，H1N1十多年前就在豬隻身上發現，也有跑到人的身上，豬隻感染H1N1為非顯性，不會出現非常嚴重的臨床症狀，但現在的G4還需要更多資料研究，必須釐清跟H1N1有多少差異，會請防檢局跟家畜衛生所查明。

外界建議養豬場人員可穿戴防護裝備，避免豬傳人的可能性，黃金城說，重點要看「有沒有進來」，再來檢討穿戴防護裝備的必要性。家畜衛生所平常都會固定對樣品檢測豬瘟、口蹄疫，現在可以新增檢測H1N1等病源。

衛生所 流感 農委會

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