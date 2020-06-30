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回應江啟臣批缺電承諾 蔡總統：不知道評論根據在哪？
台中火力發電廠二號機重啟，國民黨主席江啟臣批評這是打臉蔡英文總統「不缺電」的承諾，蔡總統上午回應表示，「我不知道國民黨主席的評論根據在哪？」政府的主管機關會給江啟臣完整的答案，希望中央地方政府一起來努力，讓我們能兼顧環保跟供電穩定。
蔡總統上午出席出席「中華電信5G開臺記者會」後接受媒體訪問，對於江啟臣的批評作出回應。
蔡總統表示，相信不論是哪個層級，中央和地方的各層級機關，在做決策都應該要依法行政，另一方面，民進黨政府上任以來，中火的減煤已經減了500萬噸，空氣品質持續在改善當中，也一直全速的發展綠能，希望能兼顧供電穩定與環保要求。因此，她不知道國民黨主席的評論根據在哪？政府的主管機關會給江啟臣完整的答案，希望是說中央地方政府一起來努力，讓我們能兼顧環保跟供電穩定。
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