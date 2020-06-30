港版國安法 蔡總統：中國無法履行承諾 「非常失望」

中國全國人大常委會上午全票通過「港區國安法草案」，蔡英文總統表示，中國曾經承諾香港五十年不變，國安法的通過，讓人看到中國的承諾確實是打了很大的折扣，「對中國沒辦法履行承諾，感到非常的失望」，「這也證明一國兩制是不可行的」。

蔡總統說，希望香港人民可以持續堅持所堅持的自由跟人權，讓台灣也持續來支持香港人民在自由、人權、人道上等各項努力。另一方面，台灣也有一個專案，對香港的人民提供人道協助與關懷，也成立了台港服務交流辦公室，辦公室在7月1日就會開始運轉，希望透過這個具體行動，進一步提供香港的朋友在人道上在進行交流上需要的協助。

蔡英文總統上午出席「中華電信5G開臺記者會」，並於活動後接受媒體訪問時，發表上述看法。

對於美國國會提出台灣獎學金法案讓美國官員可以來台學習，蔡總統說，關於這個美國國會議員所提的提案，「我們是表示歡迎」，這是屬於我們跟美國交流的很重要的一個部分。政府跟美方的關係是穩定而且在成長當中，希望雙方不論公部門、私部門有更多的交流機會。

對於中國軍機這個月第十次擾台，蔡總統表示，這段時間在台海周邊有很多軍事的情況，中國方面也有相當多的軍事活動，「這個我們都有全程掌握，會做適當應處，請國人同胞不用太擔心。」

至於ECFA屆滿十年，有人認為中國大陸可以片面終止，蔡總統說，這件事情會持續觀察中國方面對這個事情的態度。