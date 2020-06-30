聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳益政左攻藍靠韓團隊 右批綠別只賣萌
高雄市長補選民眾黨參選人吳益政今天參加「台灣眷村文化園區—轉角壹貳壹開幕活動」，媒體問及對李眉蓁競選團隊被視為「韓團隊」的看法？他表示，高雄人沒有欠民進黨，同樣的，高雄也沒有欠韓國瑜。吳益政也提醒政治人物不要只是「賣萌」，最重要的是解決問題。
韓國瑜市政團隊包括鄭照新、林鼎超等，都加入了李眉蓁的競選團隊，外界因為李的競選團隊有韓國瑜的影子。吳益政表示，擔心李只是回到政黨的立場來思考選戰，不管是不是原來的「韓團隊」，應該不是代表韓團隊意志的延伸，應該重視高雄人到底在想什麼。選舉還有40幾天，高雄沒辦法「慢慢來」，高雄已經落伍20年，希望珍惜補選的機會。高雄人沒有欠民進黨，同樣的，高雄也沒有欠韓國瑜。
有關政治人物「賣萌」的話題，吳益政說，因為網路都是輕鬆的話題，以前政治人物太嚴肅了，大家不會接受，因為嚴肅了半天，也沒有找出方法、解決問題，乾脆就放棄，只好用較生活的方式來接近選民，這是台灣民主政治的一個大問題。
吳益政沒有點明對象，他說，抱貓、抱狗、重視動物，這都是好的事情，但抱貓的背後應該還有嚴肅的邏輯、政策、主張，這才是更重要的事情。「抱貓不是不好，而是不要只是『賣萌』，這樣高雄的問題仍無法解決。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言