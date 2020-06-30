吳益政左攻藍靠韓團隊 右批綠別只賣萌

高雄市長補選民眾黨參選人吳益政今天參加「台灣眷村文化園區—轉角壹貳壹開幕活動」，媒體問及對李眉蓁競選團隊被視為「韓團隊」的看法？他表示，高雄人沒有欠民進黨，同樣的，高雄也沒有欠韓國瑜。吳益政也提醒政治人物不要只是「賣萌」，最重要的是解決問題。

韓國瑜市政團隊包括鄭照新、林鼎超等，都加入了李眉蓁的競選團隊，外界因為李的競選團隊有韓國瑜的影子。吳益政表示，擔心李只是回到政黨的立場來思考選戰，不管是不是原來的「韓團隊」，應該不是代表韓團隊意志的延伸，應該重視高雄人到底在想什麼。選舉還有40幾天，高雄沒辦法「慢慢來」，高雄已經落伍20年，希望珍惜補選的機會。高雄人沒有欠民進黨，同樣的，高雄也沒有欠韓國瑜。

有關政治人物「賣萌」的話題，吳益政說，因為網路都是輕鬆的話題，以前政治人物太嚴肅了，大家不會接受，因為嚴肅了半天，也沒有找出方法、解決問題，乾脆就放棄，只好用較生活的方式來接近選民，這是台灣民主政治的一個大問題。