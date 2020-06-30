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反嗆馬英九 蔡總統：比他提的來得好 更有進步性

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

對於前總統馬英九辦公室批評此次總統府提出的監察委員提名名單，貫徹民進黨一黨獨大、吃相難看到極點，蔡英文總統今日表示，這張名單是蠻平衡的、是一張不錯的名單，馬前總統好好看，「這份名單絕對比他所提的來得好，更有進步性。」

國民黨立委日前以破門破窗方式進入立法院，要求民進黨退回被提名為監察院院長的陳菊，馬英九也加碼批評監委名單，蔡總統今天出席「中華電信5G開臺記者會」後受訪時反批馬英九。

蔡總統說，這份名單上有很多是長年來在實踐社會進步和價值的傑出、受到尊敬的人士，有些人是擔任人權委員會的委員。另外，這張名單上許多資歷、歷練很深，無論是在公部門或私部門有豐富的經驗，能夠擔任監委的職位，所以總體來講這張名單滿平衡的名單，跨各行各業及公、私部門，相信是一張不錯的名單。

蔡總統表示，她要請各界好好看這一份名單，尤其是馬前總統也要好好看，「絕對比他所提的名單還來的好，更有進步性。」

外界有人解讀民進黨昨天突破國民黨佔領議場主席台，是希望人事同意權早日通過，避免夜長夢多，蔡總統說，考監委的時程確實要特別注意，新的監委必須在8月1日就任，考試委員也一樣近日要就任，有時間上的一定考量，但沒有因為時間上的壓力去縮短或減少立委的審查，也希望朝野立委可以在審查期間表達意見。畢竟台灣是一個民主的社會，政府職能各有分工，希望立委能在憲政基礎上做實質的審查，避免政治操作。

對於廢除考監兩院的部分，蔡總統說，這個修憲的問題確實是民進黨長年主張，廢考監兩院，這個工程其實是蠻浩大，也需要修憲。總統府已經組了一個工作小組，在進行就修憲中我們必須去考慮很多事情，正在整理當中，希望下個會期，修憲委員會召開的時候，民進黨可以提出我們的看法跟提案，另一方面希望朝野政黨都能參加討論，讓我們國家治理機構能夠更符合未來的需求。

至於時程部分，蔡總統表示，要看朝野之間對問題討論的進度跟凝聚共識的進度，畢竟是需要修憲。在修憲完成之前，及所有準備工作完成之前，現行的考試院和監察院還是在行使很多國家治理上的職能，這些就必須在過渡期間要繼續下去，這也就是為什麼要遵從大法官的解釋，這個階段還是要提名監察委員及考試委員，讓監察院和考試院能夠繼續在過渡期間有功能。

修憲 民進黨 監察院

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