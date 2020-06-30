藍營冷處理報復罷免 藍委：情緒要有出口、對象要慎選

高雄市前市長韓國瑜遭罷免，引爆藍營內發起報復性罷免回敬浪潮。國民黨黨中央對此僅表示尊重人民權利，卻遭藍營人士質疑過於軟弱。黨團副書記長林奕華表示，政黨應回應民眾心聲，但支持者覺得國民黨軟弱並非因是否參與罷免戰。

林奕華認為，現階段高雄市長補選最重要，至於啟動罷免戰與否，國民黨並無法主導或阻擋；但支持者覺得國民黨軟弱，是因為覺得民進黨政府行事雙標、反民主，國民黨卻無法強悍對抗，放任他們為所欲為。

但林奕華也同意，罷韓案後，藍營支持者情緒需要有出口，但罷免戰的對象應該慎選，若要對民代發動罷免，應選擇選區屬單一選區的立委，罷免影響力較低的議員意義相對沒這麼大，但難度卻更高，最後恐淪為幫忙宣傳打知名度。

國民黨立委曾銘宗則認為，韓國瑜遭罷免，國民黨內自己要檢討，但民進黨政府出動包含中選會、高鐵、國防部等國家隊影響很大，也讓罷韓案正當性遭質疑，藍營不滿確實要有出口。

但曾銘宗也說，藍營支持者要發動罷免戰，罷免對象還是要慎選，像是罷免成功可能性，或是罷免特定人是否有正當性，都要考慮，不一定要遍地烽火全面推動。