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報復性罷免成潮流？ 藍委憂影響台灣民主制度

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜（中）。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜（中）。本報資料照片

高雄市長韓國瑜遭罷免後，民間團體瞄準多位民代，揚言提出「報復式罷免」，時代力量市議員黃捷、民進黨市議員王浩宇等人首當其衝。國民黨立委憂心，支持者情緒難平，門檻降低後罷免案遍地烽火，對台灣民主政治真的是好事？

為免訴諸藍綠對決，罷免黃捷、王浩宇等人的民間團體定調謝絕各黨派介入連署，國民黨團也採低調態度，不參與相關事宜。是否也擔心同黨籍選區民代也遭波及，引發關注。

不具名藍委說，地方議員很難被罷免，假設政黨要發動，「老實說要做早就做了」；台灣民眾傳統上經過投票，一般就會讓民代做滿4年，做不好下次選舉就淘汰；近幾年氛圍變了，罷免宛如成全民風潮。

該名藍委說，罷韓後支持者氣憤難平，民進黨又對其他藍營縣市長虎視眈眈，刻意發動罷免的舉動沒有停頓跡象，社會對立只會更加劇，也迫使原本能給予4年時間檢驗的傳統不復存在。從這次罷捷、罷王來看，「就算國民黨不動，也被逼著要動了。」

前立委陳學聖說，他敢斷言全台各地的罷免行動，最容易達標的就是桃園市議員王浩宇，罷免王浩宇是不分黨派、不分顏色的共識，他屢次在網路帶風向、見縫插針，風向不對就刪文，選民早對他的行事風格有很大厭惡感。

陳學聖表示，第一階段連署較慢是因為前期工作仍在整合中，連假過後速度已加快很多，以王浩宇的中壢選區來看，連綠營自家人都不喜歡他，若以民間團體作為最大公約數的提案領銜人，藍營色彩就不能太濃厚，否則將形同訴諸藍綠對決。

藍委賴士葆認為，罷韓能通過是因為國家資源再配合，若接下來的罷免案理由不夠充分或具正當性，很難成功，「真要弄到遍地烽火，機率不大，除非被罷免人夠討厭」。

藍委魯明哲說，應檢討的是公職人員就職滿一年即可罷免的規定，以世代交替而言，第一年首長上任都是執行政府預算、第二年編列預算、執行計畫，要說能馬上上手那是騙人的，然而在罷免成為潮流後，這樣的制度是否還要維持？值得大家深思。

罷免 王浩宇 國民黨

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