百年老店興或衰 三事件看國民黨改革

(德國之聲中文網) 國民黨在2020總統立委選舉重挫以及高雄市長韓國瑜遭罷免後，黨內改革進度受到各界矚目，不管是在新的兩岸論述或是黨內人事安排都力求耳目一新。德國之聲請兩位學者從三個事件來解析，國民黨這個「百年老店」的招牌擦得亮嗎？

1.旋風式佔領議場

為了抗議前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，國民黨團干部6月28日帶著20名黨籍成員打破玻璃、破壞議場大鎖，佔據主席台，並發表聲明指出不接受這項人事案。不過隨著民進黨立委29日11點突圍進入議場並搶回主席台，這場佔領議場事件歷時不到20小時就告終。

熟悉政治生態的文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，這是國民黨「不得不做的選擇」，他表示國民黨之前都很「斯文」。他說:「文攻沒有辦法獲得黨政高層的重視。武鬥變成不得不然的辦法。」

對於民意是否支持，鈕則勳認為，在「藍綠(選民結構)固化下，民意支持可能是一半一半」。但成功大學政治系教授洪敬富則認為，這次的佔領議場與太陽花學運時的行動「時空背景不一樣」。他說:「國民黨此舉恐怕無法得到廣大公民社會的支持，只突顯政黨的對立利益和藍綠繼續惡鬥的不良示範」。

洪敬富說，國民黨在立院人數較少、難以主導議場討論的情況下，需要有政治舞台來操作議題，讓傳統國民黨或是泛藍陣營的人士能夠歸隊。

鈕則勳強調，佔領議會能夠主導媒體版面，但他也期盼國民黨能夠堅持幾天、或是拋出訴求，「不能讓人家看衰」。

在佔領事件快速落幕後，幾名國民黨委員與佔領用的鐵鏈開心合照，抗爭推擠畫面也變成「網路迷因」，國民黨的「戰力」也受到質疑。資深媒體人趙少康批評國民黨抗爭草草收場，「看了真是笑掉我大牙」。

2.八一五高雄市長補選

前高雄市長韓國瑜在遭到罷免之後，高雄即將在8月15日進行補選。民進黨推出之前參選失利的陳其邁、國民黨由連任三屆的市議員李眉蓁出線，台灣民眾黨則由連任五屆的市議員、親民黨籍的吳益政出戰。

鈕則勳說，三個黨都有很大的困境跟不能輸的壓力。但國民黨提李眉蓁效果不大，「變成要跟民眾黨爭老二」。在李眉臻與吳益政不如陳其邁有全國知名度下，「柯P(柯文哲)的能量比江啟臣強」。他說:「國民黨的風險相對比較高。」

洪敬富談到，補選看到國民黨的「局促」，在政治接棒和地方政治人物的養成「都沒有一套的規劃」。但他認為國民黨這次讓41歲的李眉臻出征，等於是栽培在地相對年輕的政治人物，表示國民黨也重視在地青年的聲音。再者，李有機會收編韓陣營的支持者。

「韓流」或政治狂熱潮退去之後，才知道誰沒有穿褲子。 洪敬富認為，比起高雄市長補選的結果，對國民黨而言，更重要的是規劃青年人才養成的中長期的計劃，特別是在民進黨長期掌握縣市首長位置跟資源的地方，才能有持久的戰力。

3.如何處理九二共識

國民黨主席江啟臣在6月19日的改革委員會大會上說:「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」。此話一出，黨內大老馬英九、連戰、洪秀柱等前主席紛紛表達不滿，國台辦也發聲明要國民黨「明辨是非」。但支持改革的國民黨青年卻擔心，緊抱「九二共識」會失去年輕世代的支持。

鈕則勳認為，國民黨確實有世代差異。他說:「以前國民黨的掌權者或是當政者其實沒有辦法去跟現今的社會氛圍創造一個比較緊密的連結。」

但他表示，江啟臣在推出新的兩岸論述前應該先去跟前任主席聊，做好「議題管理」和「危機管控」。

洪敬富則說，江啟臣的動作是觀察到「九二共識」已經和台灣主流民意的趨向不同，國民黨「試圖在這樣的氛圍之下重新找回主流民意」，也就是以台灣主體地位或主權為重的看法。

他認為，如何處理九二共識是國民黨內的路線之爭，是往本土派靠攏或繼續往中國路線傾斜的兩難。他建議國民黨對於兩岸關系與台灣主權進行嚴肅辯論，重新凝聚中國國民黨的立場。

國民黨艱難的改革之路

總的來看，兩位學者都認為，國民黨現任主席江啟臣有改革決心，但是在黨內仍有異音下無法大步挺進。鈕則勳說，江啟臣只能進行一個「匍匐前進式的改革」。

他說:「江啟臣在做的改革走得很辛苦，沒有辦法采取大躍進，讓國民黨一下子脫胎換骨。外界雖然不看好，資深的大老或許也不看好，但是這個改革是必然一定要推動的。」

洪敬富則認為，國民黨若要繼續在台灣深根茁壯的話，必須去回應主流民意趨勢的變化，同時凝聚自己黨內的共識。

他估計，國民黨對於重大的台灣主權議題和兩岸關系的立場還是最大的核心。他說:「國民黨對中國的態度，恐怕應該要有一個更有共識的說法。」

他也強調，這不只是國民黨的任務，對於利害大國像是美、日和中國大陸來說，唯有找到適當的論述才能讓兩岸之間可以相對穩定地往下走。

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