影／遭批吃相難看 蔡英文嗆：絕對比馬英九的名單好

針對立法院國民黨團抗議蔡英文總統提名總統府前秘書長陳菊接任監察院長，馬英九前總統辦公室批評，蔡政府吃相難看。總統蔡英文今(30)回應表示，名單上的人資歷很深、有跨公私部門的經歷，是一張很不錯的名單，請各界好好看這張名單，絕對比馬前總統所提的名單，來得好，更有進步性。

蔡英文今出席中華電信5G啟用典禮接受媒體聯訪時回應，針對國民黨以占領議場杯葛監察院人事，她表示，我們提名時已向社會各界說明，這張名單很多是長年以來實踐社會進步價值傑出且受到尊敬的人士，有些人擔任人權委員會委員，也有很多是在公部門或私部門都有豐富經驗和很好的歷練，是一張很平衡的名單，她呼籲各界要好好看一下名單，她相信這張提名名單「絕對比馬前總統所提的名單，來得好，也更有進步性」。

對於外界質疑民進黨廢除考監兩院的決心，蔡英文表示，修憲的問題，一直是民進黨長期以來的主張，廢除考監兩院需要修憲，在所有的準備工作完成前，現行的考試院跟監察院，仍行使國家治理上的職能，在這段過渡期，希望朝野政黨能夠一同參與討論。