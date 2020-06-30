陪審大聯盟靜坐第二天 批民進黨欠缺誠信

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨於立法院外靜坐，抗議民進黨團提案於臨時會排入國民參與刑事審判法案，今天進入第二天。國民黨立院黨團總召林為洲表示，國民黨認為所有制度應共同討論，在野三個政黨都支持陪審或雙軌並行，只有黨綱寫著陪審制的民進黨反對陪審制。

聯盟今上午在立法院大門口舉辦「民進黨排除陪審欠缺誠信、民間邀美國律師消除疑慮」記者會，指出民進黨在野時推陪審，執政時卻推參審、反對兩制併行，欠缺誠信。

林為洲指出，國民參審是最重要的法案，是司法改革的重大變革。國民黨於臨時會開始前就一直跟民進黨溝通，希望不應在臨時會處理國民參審法案。國民黨主張在正常會期處理，有委員會、公聽會，有讓外界參與的聲音。

林為洲說，如果要在臨時會處理，也應將陪審制一起納入討論，民進黨卻在臨時會把時代力量的陪審制草案排除。民眾黨也提兩制併行的草案，民進黨還是否決排入，顯現民進黨只想通過參審制，國民黨完全無法接受，將堅持抗爭到底、反對到底。

國民黨召委李貴敏主張，應把陪審制納入，才能禁得起考驗，確保司法最後的一塊淨土，有一個公正的地方，這是民主制度所賦予的權利。

聯盟召集人、民間司改會林永頌董事長指出，民進黨執政後，台灣陪審團協會請立委連署陪審立法時，2016年柯建銘等15位民進黨立委、加上2020年2位新任民進黨立委，共17名民進黨立委均連署支持陪審制。

如今掌握執政權力與立法院多數的民進黨，竟轉而推行參審制，已欠缺誠信。更有甚者，民進黨打算在立法院臨時會通過，根本無法如2014年柯建銘立委所說「各種不同制度在立法院能夠好好討論」。

美國訴訟律師王緯華說，法官從事工作對被告會產生系統性歧視，陪審員的經驗法則可以解決這些事情。陪審制有12名陪審員進行討論，來自社會多元聲音、不同觀點能夠充分討論、分享經驗。陪審制避免法官影響陪審員的心證，如法官對陪審員講了不該講的話，就被上訴審撤銷。