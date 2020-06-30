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釋憲辯論 黨產會：黨產條例合憲宣告的「憲法時刻」

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

大法官今天針對黨產條例釋憲召開憲政法庭進行言詞辯論，行政院黨產會發布新聞稿表示，我國經歷近40年威權統治，由於分期付款式的民主轉型進程，一直要到2016年，始完成國會的政黨輪替，台灣才在此時首次出現對於過往不公義的財產秩序，進行系統性調查、修復及彌補的黨產條例。可以說，黨產條例正是轉型正義的序曲。

黨產會表示，回顧過去，本次黨產條例合憲性言詞辯論，是我國大法官首次審理轉型正義概念。大法官將決定臺灣是否能有機會以「法治」的方式實現轉型正義，並肯認：國家應該積極勇敢地面對及處理過往近40年間威權體制對於憲政秩序、財產秩序的侵害。

黨產會指出，綜觀我國的釋憲史，從威權走向民主的政治轉型過程，大法官一直扮演積極的角色，作出許多促進政治自由化與民主化的解釋文，例如促成國會全面改選、終結萬年國代的釋字第261號解釋；開放集會自由與結社自由的釋字第445號解釋、第479號解釋與第644號解釋，在在顯示大法官對於自由民主價值的堅持。

黨產會表示，相信大法官本於「憲法守護者」的職責，在我國的民主持續深化的過程，必會守護台灣人民追求自由民主、公平正義的決心，此時，正是對黨產條例做出全面合憲宣告的「憲法時刻」。期盼大法官會讓威權體制劃下早該結束的句點，跨出司法面對轉型正義的起點，讓台灣社會早日完成不當黨產的清理，回復應有的財產秩序，將政黨、附隨組織不當取得的財產，該人民的還給人民、該國家的還給國家。

黨產會總結陳述（簡明版）全文如下：

一、本件釋憲案，性質上屬學理所稱之「具體法規審查」；因此大法官在作成憲法解釋時，應僅考慮黨產條例是否違憲而侵害原因案件之原告的基本權利。

二、本件釋憲案所涉之基本權利，係政黨或附隨組織等「團體」的基本權利。憲法在此的保障，應以符合所涉團體之本質為前提。特別是政黨乃民主憲政秩序中重要制度，非一般民間團體；故其是否同受基本權利保障，必須審慎討論。

三、本件釋憲案所涉之黨產條例，終極目標為落實轉型正義。但在本條例中，因處理政黨不當取得之財產的回復問題，故也兼及政黨公平競爭環境的建立。

四、關於不當黨產之回復，依黨產條例設計，乃單純一種不當得利返還的制度，選擇手段為最小侵害，符合比例原則。又，不當黨產之返還，以「現存利益」為限，故對財產權的影響，完全指向將來，並不違反法律不溯及既往之原則。

五、不當得利之返還，依法理，原應追擊任何無償受讓之第三人。而黨產條例僅將附隨組織與政黨並列，乃為避免返還請求之對象範圍過廣，而所為的一種限制（權力的自我節制）。在此，各附隨組織的型態與應否存續等問題本身，並非重點；黨產條例只要求附隨組織返還其不當取得之黨產。換言之，對「物」（不當取得之財產），而不對「人」（附隨組織）。

就黨產會附隨組織及不當取得財產如何認定之問題，黨產條例也有一系列的程序與救濟規定（例如舉行聽證、得提起司法救濟等），完全符合憲法上正當法律程序之要求。

綜上所述，本會認為，黨產條例並未無違憲，大法官應為全部合憲宣告。

黨產會 大法官 轉型正義

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