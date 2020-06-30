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「黨產條例推手」審有無違憲 葉慶元：不覺得諷刺？

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜/台北即時報導
葉慶元。圖／聯合報系資料照片
葉慶元。圖／聯合報系資料照片

台北高等行政法院審理婦聯會等黨產訴訟，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有牴觸憲法的疑慮，聲請釋憲；大法官今行言詞辯論，國家發展基金會、民權基金會、民族基金會共同代理人葉慶元指出，黨產會違憲問題在於，憲法增修條文寫得清楚，「關於行政機關組織的基準有立法院另行定之」，故立法院通過行政機關組織基準法，對於行政院部會的任命、數量都有一定規範，但黨產會委員雖是行政院下的二級機關，卻不用經過立法院同意，已違反行政機關組織基準法，明顯違反憲法的規定。

他說，黨產會行使權力侵奪法院職權，人民私權的爭執應由公正、沒有利害關係的法官來審判，但黨產會是執政黨指派與自己立場關係密切的人來擔任委員，又為避免最後結果對自己不利，乾脆變更遊戲規則，把不法改為「不當」，再全部財產推定不當取得，實質上剝奪國民黨或附隨組織獲得正常法律程序救濟的機會。

葉慶元說，再因規則變更，要由附隨組織自己證明財產取得正當，以國家發展基金會、民權基金會、民族基金會來說，是國民黨投資的中投公司、轉投資的新裕台公司，在歷經3次政黨輪替的2015年捐9千萬成立的基金會，請問和戒嚴時期不當取得財產的關係在哪？但黨產會一樣認定為附隨組織，推定不當取得財產。

他說，黨產條例中僅排除掉黨費、政治獻金、選舉捐贈等，但3家基金會沒有這樣的收入，就等於全部財產通通充公，這明確違憲的法律如何透過法院來取得救濟？他只能期待大法官秉於憲法上賦予的職責，不要囿於黨派陳見，保障人民權利。

葉慶元再說，言詞辯論前聲請大法官迴避，但大法官未對此處理，大法官許志雄被譽為黨產條例的推手，如此坐在審判席上評斷黨產條例是否違憲，「難道不會很諷刺嗎？」再者，大法官黃瑞明的妻子尤美女曾是民進黨黨鞭，也密切參與黨產條例的立法過程，身為大法官應比一般人有更高的操守，他認為黃瑞明也應自請迴避，以加強人民對憲法法庭的確信。

他說，更糟糕的是，國民黨曾和法務部要求提出黨產條例立法審議過程中相關學者專家的會議紀錄，但法務部拒絕提供，到底有哪幾位大法官曾參與黨產條例的制定過程卻沒有迴避，嚴重影響釋憲公正性。

葉慶元說，黨產條例實際影響最大的當事人是國民黨，但國民黨只能和中投、欣裕台公司共用10分鐘發言時間，連多10分鐘都不願意給影響最大的當事人，也違反程序正義；更不用說無法出席的中廣、救國團，被剝奪上法庭表示意見的機會，一個強調人權保障、程序正義的殿堂，卻給他們發言機會都沒有，如何讓民眾對大法官的解釋有信心？

黨產會 大法官 國民黨

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