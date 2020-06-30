陳菊多糾正彈劾案？民進黨團：不實指控 雙北市府更多

總統府日前提名陳菊為監察院長，引發在野黨群起反彈。民進黨團今天舉行記者會表示，國民黨一再聲稱陳菊高雄市長任內多起糾正、彈劾案，且為高雄舉債3000多億元，皆是不實指控，所言已經涉及誹謗，應負相關法律責任；且經查，無論台北市、新北市政府同時間的糾正、彈劾案，皆高於高市府，國民黨的批評並不客觀。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，根據監察院2008年至2018年的公開資訊，台北市政府被糾正、彈劾合計277案，新北市合計214案，皆遠高於陳菊市府團隊的167案；且陳菊本人從未被監院彈劾過，如此指控，就是最典型的抹黑。民進黨立委管碧玲說，所有糾正、彈劾案都算在首長帳上，如此檢視方式不公平。

管碧玲表示，國民黨屢稱陳菊留了3000多億元的債務給高雄，但事實上陳菊在高雄市長任內，還債達1208億元大於舉債1037億元，用如此洗腦式、毀滅性的鬧劇來抹黑，居心叵測。

民進黨立委劉世芳指出，陳菊過去對抗威權政府對台灣民主進程有卓越貢獻，國民黨團若還有任何質疑，請回到立院開會，在質詢台上自己質詢，而非一再抹黑。

民進黨立委賴瑞隆表示，就連韓國瑜上台一年多，都沒有查到任何陳菊貪腐證據，因此呼籲國民黨有陳菊貪腐的證據就趕快拿出來，沒有的話就閉嘴。