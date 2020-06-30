罷免王浩宇 發起人：連署書已達一階門檻 二階目標8萬

桃園市罷免王浩宇聲浪今天進一步在中壢成立服務處總部，發起人唐平榮、執行長邱仁德里長一同現身，並表示已經收集約5000份連署書跨過第一階段3100多份門檻（中壢區這屆議員總投票數1%），預計7月底送出第一階段連署，40天內完成第二階段連署書送件，雖然二階只需要3萬多人連署（這屆議員中壢總投票數10%），但是他們把目標直接訂在第三階段投票時所需要的8萬份（25%）連署書，讓王浩宇在投票前就能有所思考和覺悟。

台灣民眾黨中壢服務處主任林昭印上午也出席罷免王浩宇服務處總部成立大會活動，並表示會支持中壢鄉親自主的行動；時代力量工運悍將林佳瑋也到場，她說明雖然是以個人身分參加，不過會向時力反應觀察情形。桃園市國民黨籍市議員黃期平也到場，他說自己是平鎮選出的議員，但是一定會支持罷免提案。

唐平榮目前在公益傳播基金會任執行長，他強調自己絕非韓粉，「罷王」也不是在高雄市罷韓成功後的反制，他也不會出來選舉，完全是因為不認同王浩宇在網路上的言論，有些言論還有背離事實換取網路聲量之嫌，甚至給下一代做出不好的示範，早在去年3月就成立罷免王浩宇粉團，當時希望讓王浩宇能警惕，但是觀察一年多並未改進，才決定發起這場公民覺醒行動。

中壢區信義里里長邱仁德擔任「罷王」執行長，他表示和唐平容有共同的理念，發起連署時會有10個固定服務處據點，20個機動站，先前網路傳出連署行動被打壓，他要澄清到目前為止選委會並未刁難，而是因為發起人和核心工作者都是政治素人，當初下載的連署書規格不對，選委會很仔細跟他們說明和協助提供資訊，並沒有壓力，相關連署訊息可以在「罷免王浩宇」粉團查閱。

王浩宇上午回應罷免連署服務處成立活動時強調，這部分屬於公民權利他予以尊重，他現在是努力把議員做好關心中壢，相信中壢人會看見他的努力。

不過現場支持「罷王」行動的民眾認為，王浩宇利用網路製造台灣社會族群的對立衝突，也怠忽議員監督市政的天職，造成反感，為了杜絕這樣的政客對社會造成不良影響，中壢在地人因此發起「罷免王浩宇」行動。工作人員說，這段期間積極準備成立罷免總部、志工招募、連署提案等事項，目前罷免行動逐漸上軌道，為避免外界質疑和物接到，今天辦總部成立大會向各界說明理念與行動規劃。